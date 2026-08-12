Para los fans de “Bridgerton”, Netflix presenta un nuevo drama de época. Se trata de “Mi brillante carrera” (“My Brilliant Career” en su idioma original), miniserie australiana que se ambienta en 1900 y tiene como protagonista a Sybylla Melvyn (Philippa Northeast), una joven rebelde y apasionada que en lugar de pensar en casarse con un caballero como dicta la sociedad, sueña con convertirse en escritora. Aunque se esfuerza por alcanzar su independencia, también se enamora. ¿Eso cambiará sus planes? ¿Sacrificará su sueño por amor?

Mira también: Lista de estrenos de Netflix en agosto de 2026

El drama de época dirigido por Alyssa McClelland y Anne Renton a partir del guion de Liz Doran (“Barons”, “Please Like Me”), Sarinah Masukor y Rachael Turk se estrena el 13 de agosto de 2026 en la plataforma de streaming de la N roja y se basa en la novela semiautobiográfica homónima de 1901 de la autora australiana Miles Franklin.

“Durante la adaptación, nunca perdimos de vista el objetivo más importante de Sybylla: elegir su propio camino en contra de los deseos de la sociedad”, explicó Doran a Tudum. “El amor frente a la carrera profesional es el hilo conductor de todas nuestras historias. Las mujeres contemporáneas no se enfrentan a los mismos obstáculos matrimoniales que Sybylla, pero eso no significa que no sigan existiendo enormes dificultades para las jóvenes que intentan abrirse camino en el mundo”.

Pero esta no es la primera vez que este clásico de la literatura australiana se lleva a las pantallas. En 1979, Gillian Armstrong dirigió una película, que actualmente es considerada parte de la Nueva Ola del cine australiano. A continuación, te comparto lo que debes saber de este largometraje.

Judy Davis se encargó de dar vida a Sybylla Melvyn en "My Brilliant Career", película de 1979 dirigida por Gillian Armstrong (Foto: GUO Film Distributors)

LA VERSIÓN DE 1979 DE “MY BRILLIANT CAREER”

“My Brilliant Career”, protagonizada por Judy Davis, Sam Neill y Wendy Hughes, fue filmada en la región de Monaro, Nueva Gales del Sur, en 1978, y se estrenó en Australia en agosto de 1979 y posteriormente en Estados Unidos en el Festival de Cine de Nueva York.

En esta película, al igual que en la novela y en la nueva miniserie de Netflix, se narra la historia de Sybylla Melvyn, una joven inteligente y rebelde que crece en la zona rural de Australia a finales del siglo XIX y sueña con ser escritora. Pero debe elegir entre aceptar el matrimonio con un rico terrateniente o mantener su libertad e independencia personal.

La película de 1979 escrita por Eleanor Witcombe fue aclamada por la crítica y fue nominada a numerosos premios AFI, mientras que Judy Davis ganó el premio BAFTA a la Mejor Actriz. En Estados Unidos, recibió nominaciones al Premio Óscar al Mejor Diseño de Vestuario y al Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera.

REPARTO DE “MY BRILLIANT CAREER” DE 1979

Judy Davis como Sybylla Melvyn

Sam Neill como Harry Beecham

Wendy Hughes como la tía Helen

Robert Grubb como Frank Hawdon

Max Cullen como Mr. McSwatt

Aileen Britton como Grandma Bossier

Peter Whitford como la tía Julius

Patricia Kennedy como la tía Gussie

Alan Hopgood como padre

Julia Blake como la madre

David Franklin como Horace

Marion Shad como Gertie

Aaron Wood como Stanley

Sue Davies como Aurora

Gordon Piper

Simone Buchanan como Mary-Anne

Carole Skinner como Mrs McSwatt

Tony Hughes

Judy Davis interpreta a Sybylla Melvyn y Sam Neill interpreta a Harry Beecham en "My Brilliant Career", película de 1979 que puedes ver en Amazon Prime Video (Foto: GUO Film Distributors)

¿CÓMO VER “MY BRILLIANT CAREER” DE 1979?

“Mi brillante carrera”, la película de 1979, está disponible en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para ver este clásico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA SERIE “MI BRILLANTE CARRERA” Y LA PELÍCULA DE 1979?

En una conversación con Tudum, Liz Doran señaló que la adaptación cinematográfica de “Mi brillante carrera” de Eleanor Witcombe de finales de los 70 es un clásico, pero su alcance se vio limitado por su duración.

“[Witcombe] se centró principalmente en un aspecto del libro, enmarcando la búsqueda de Sybylla en torno a una historia de amor central”, explicó Doran. “En cambio, la duración de una serie de televisión nos brindó la oportunidad de expandir el universo y explorar otras tramas de los personajes”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí