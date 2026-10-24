Miyo Saimori, la protagonista del anime "Mi feliz matrimonio", en una escena de los episodios especiales de tres partes con los que continúa la historia de la producción (Foto: Kinema Citrus / Netflix)
Miyo Saimori, la protagonista del anime "Mi feliz matrimonio", en una escena de los episodios especiales de tres partes con los que continúa la historia de la producción (Foto: Kinema Citrus / Netflix)
Carla Ocaña
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Hay que necesitan un epílogo y, para alegría de miles de espectadores, “Mi feliz matrimonio” (en inglés: “My Happy Marriage”) ya tiene el suyo. Y es que el anime de , protagonizado por los queridos Miyo Saimori y Kiyoka Kudo, regresa a las pantallas con una tanda de episodios especiales que retoman la historia de la pareja. Así, si te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver la esperada continuación de la producción original, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que estos capítulos transcurren después de los hechos de la segunda temporada de la adaptación televisiva de la novela ligera de Akumi Agitogi y Tsukiho Tsukioka.

De esta manera, con la boda en el horizonte, el amor de Miyo y Kiyoka se fortalece cada día más.

Así, en el especial, Hazuki acompaña a Miyo a una clase de cocina y allí nuestra protagonista se reencuentra con una excompañera: Kimio Nagaba, quien más tarde pasó a formar parte de la familia Nagaba.

Entonces, de manera inesperada, la aparición de alguien del pasado de la chica pondrá a prueba el equilibrio de la pareja.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi feliz matrimonio: Episodios especiales”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

Los tres capítulos extras del anime se estrenan el domingo 25 de octubre del 2026, todos el mismo día.

De esta forma, tendrás la oportunidad de disfrutar de una maratón cargada de romance frente a la TV.

"Mi feliz matrimonio" es un popular anime romántico y de fantasía histórica (Foto: Kinema Citrus / Netflix)
"Mi feliz matrimonio" es un popular anime romántico y de fantasía histórica (Foto: Kinema Citrus / Netflix)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

De acuerdo con , la televisión japonesa arranca la emisión del especial a las 7:00 p.m. (hora local) en TOKYO MX.

La transmisión en el streaming, por su parte, comienza poco después, de acuerdo con el siguiente horario por países:

PaísesHorario
Estados Unidos4:30 a.m. (PT) / 7:30 a.m. (ET) del domingo 25 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica5:30 a.m. del domingo 25 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador6:30 a.m. del domingo 25 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico7:30 a.m. del domingo 25 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil8:30 a.m. del domingo 25 de octubre
España1:30 p.m. del domingo 25 de octubre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

Tal como te puedes imaginar, “Mi feliz matrimonio: Episodios especiales” es un título que forma parte del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de este epílogo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Kiyoka Kudo es el protagonista masculino de la franquicia anime "Mi feliz matrimonio" (Foto: Kinema Citrus / Netflix)
Kiyoka Kudo es el protagonista masculino de la franquicia anime "Mi feliz matrimonio" (Foto: Kinema Citrus / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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