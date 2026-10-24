Hay historias de amor que necesitan un epílogo y, para alegría de miles de espectadores, “Mi feliz matrimonio” (en inglés: “My Happy Marriage”) ya tiene el suyo. Y es que el anime de Netflix, protagonizado por los queridos Miyo Saimori y Kiyoka Kudo, regresa a las pantallas con una tanda de episodios especiales que retoman la historia de la pareja. Así, si te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver la esperada continuación de la producción original, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que estos capítulos transcurren después de los hechos de la segunda temporada de la adaptación televisiva de la novela ligera de Akumi Agitogi y Tsukiho Tsukioka.

De esta manera, con la boda en el horizonte, el amor de Miyo y Kiyoka se fortalece cada día más.

Así, en el especial, Hazuki acompaña a Miyo a una clase de cocina y allí nuestra protagonista se reencuentra con una excompañera: Kimio Nagaba, quien más tarde pasó a formar parte de la familia Nagaba.

Entonces, de manera inesperada, la aparición de alguien del pasado de la chica pondrá a prueba el equilibrio de la pareja.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi feliz matrimonio: Episodios especiales”:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

Los tres capítulos extras del anime se estrenan el domingo 25 de octubre del 2026, todos el mismo día.

De esta forma, tendrás la oportunidad de disfrutar de una maratón cargada de romance frente a la TV.

"Mi feliz matrimonio" es un popular anime romántico y de fantasía histórica (Foto: Kinema Citrus / Netflix)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

De acuerdo con Oricon, la televisión japonesa arranca la emisión del especial a las 7:00 p.m. (hora local) en TOKYO MX.

La transmisión en el streaming, por su parte, comienza poco después, de acuerdo con el siguiente horario por países:

Países Horario Estados Unidos 4:30 a.m. (PT) / 7:30 a.m. (ET) del domingo 25 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:30 a.m. del domingo 25 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:30 a.m. del domingo 25 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:30 a.m. del domingo 25 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:30 a.m. del domingo 25 de octubre España 1:30 p.m. del domingo 25 de octubre

¿CÓMO VER LOS EPISODIOS ESPECIALES DE “MI FELIZ MATRIMONIO”?

Tal como te puedes imaginar, “Mi feliz matrimonio: Episodios especiales” es un título que forma parte del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de este epílogo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Kiyoka Kudo es el protagonista masculino de la franquicia anime "Mi feliz matrimonio" (Foto: Kinema Citrus / Netflix)

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