Maeng Se-na (Choi Soo-young), una abogada reconocida por aceptar casos criminales impopulares, oculta su fanatismo por la banda Gold Boys cuando el vocalista Do Ra-ik (Kim Jae-young) se ve involucrado en un extraño caso de asesinato en “Mi ídolo”. Ella se encarga de su defensa y se compromete a descubrir la verdad. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie surcoreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Esta comedia romántica y drama legal fue dirigido por Lee Kwang-young a partir del guion Kim Da-rim y se emite por el canal ENA desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, en horario de lunes y martes a las 22:00 (KST). La distribución internacional está a cargo de Netflix.

“Mi ídolo”, desarrollado por KT Studio Genie, cuenta con un elenco conformado por Choi Soo-young, Kim Jae-young, Jung Jae-kwang, Kim Hyun-jin, Choi Hee-jin, Park Jung-woo, Choi Geon, Ahn Woo-yeon y Jung Man-sik. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI ÍDOLO”

1. Choi Soo-young como Maeng Se-na

Choi Soo-young, conocida por ser miembro del grupo femenino surcoreano Girls’ Generation y también apareció en “Oh! My Love to You”, “A Gentleman’s Dignity” y “If You Wish Upon Me”, asume el papel de Maeng Se-na, una abogada conocida como “la abogada de los villanos”, que acepta casos criminales que otros bufetes no quieren. Además, es fan de la banda Gold Boys.

Choi Soo-young da vida a Maeng Se-na, una abogada que defiende su idol, en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

2. Kim Jae-young como Do Ra-ik

Kim Jae-young, modelo y actor surcoreano que fue parte de “Hello Monster”, “My Secret Romance”, “Secret Boutique”, “Beautiful Love, Wonderful Life”, “One the Woman”, “A Person Like You”, “Amor por contrato “, “The Judge from Hell” y “Si la vida te da mandarinas”, da vida a Do Ra-ik, vocalista de Gold Boys que se convierte en sospechoso de asesinato.

Kim Jae-young interpreta a Do Ra-ik, vocalista de una famosa boy band, en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

3. Jung Jae-kwang como Kwak Byung-gyun

Jung Jae-kwang, que participó en series como “Save Me”, “Tribunal de brujas”, “The Fiery Priest“, “Está bien no estar bien”, “El peor de los males”, “Connection”, “Gangnam, bajos”, “La reina Woo”, “Héroes de guardia” y “Un centenar de recuerdos”, interpreta a Kwak Byung-gyun, fiscal de la Tercera División Penal de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl. Excompañero de Maeng Se-na.

4. Kim Hyun-jin como Park Chung-jae

Kim Hyun-jin, conocido por sus papeles en producciones como “Can You Deliver Time?”, “Sugar Coating”, “Peach of Time” y “Cheer Up”, asume el papel de Park Chung-jae en “Mi ídolo”. Se trata del investigador privado de Se-na.

Kim Hyun-jin como Park Chung-jae, el investigador privado de Se-na, en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

5. Choi Hee-jin como Hong Hye-joo

Choi Hee-jin, que fue parte de “Lovely Horribly”, “Hide and Seek”, “Nam-soon, una chica superfuerte”, “El heredero ilegítimo”, “Exploradora del amor”, “Motel California”, “Hasta que el cielo nos reúna” y “Shin’s Project”, da vida a Hong Hye-joo, la exnovia de Ra-ik que sueña con ser cantante.

Choi Hee-jin interpreta a Hong Hye-joo, la exnovia de Ra-ik, en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mi ídolo”:

Park Jung-woo como Choi Jae-hee

Choi Geon como Lee Young-bin

Ahn Woo-yeon como un miembro de los Gold Boys

Jung Man-sik como Kim Bo-sang

¿DE QUÉ TRATA “MI ÍDOLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Mi ídolo”, “Maeng Se‑na, una brillante abogada, oculta que es súper fan de una banda de chicos. Pero el trabajo y la pasión chocan cuando su ídolo favorito es sospechoso de asesinato.”

¿CÓMO VER “MI ÍDOLO”?

El primer episodio de “Mi ídolo” se estrenó el 22 de diciembre de 2025 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 27 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

