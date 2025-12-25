Aunque es fanática de la banda musical Gold Boys y está encantada de defender al vocalista Do Ra-ik (Kim Jae-young) que se ve involucrado en un extraño caso de asesinato, la abogada de Maeng Se-na (Choi Soo-young) decide ocultar su emoción para no asustar al artista que no le agradan las seguidores que pierden el control en “Mi ídolo”, la nueva serie surcoreana de Netflix. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Choi Soo-young, Kim Jae-young, Jung Jae-kwang, Kim Hyun-jin, Choi Hee-jin, Park Jung-woo, Choi Geon, Ahn Woo-yeon y Jung Man-sik so parte del elenco de la comedia romántica y drama legal dirigido por Lee Kwang-young a partir del guion Kim Da-rim.

“Mi ídolo”, desarrollado por KT Studio Genie, se emite por el canal ENA desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, en horario de lunes y martes a las 22:00 (KST, Hora Estándar de Corea). Por supuesto, Netflix se encarga de la distribución internacional.

Kim Jae-young interpreta a Do Ra-ik, vocalista de una famosa boy band, en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MI ÍDOLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Mi ídolo”, “Maeng Se‑na, una brillante abogada, oculta que es súper fan de una banda de chicos. Pero el trabajo y la pasión chocan cuando su ídolo favorito es sospechoso de asesinato.”

Por lo que he visto en el tráiler, detrás de la vida glamorosa de Do Ra-ik se esconde una realidad completamente diferente, algo que la abogada descubrirá cuando empiece a trabajar en el caso de ídolo favorito del K-pop. Se‑na está dispuesta a luchar junto a él para demostrar su inocencia a pesar de que todos le dan la espalda.

¿CÓMO VER “MI ÍDOLO”?

El primer episodio de “Mi ídolo” se estrenó el 22 de diciembre de 2025 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 27 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE DE “MI ÍDOLO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MI ÍDOLO”

Choi Soo-young como Maeng Se-na

Kim Jae-young como Do Ra-ik

Jung Jae-kwang como Kwak Byung-gyun

Kim Hyun-jin como Park Chung-jae

Choi Hee-jin como Hong Hye-joo

Park Jung-woo como Choi Jae-hee

Choi Geon como Lee Young-bin

Ahn Woo-yeon como un miembro de los Gold Boys

Jung Man-sik como Kim Bo-sang

Choi Soo-young asume el rol de Maeng Se-na y Kim Jae-young asume el rol Do Ra-ik en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MI ÍDOLO”?

La primera temporada de “Mi ídolo”, producida por la compañía AStory, tiene doce episodios de aproximadamente 60 minutos de duración.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MI ÍDOLO”?

El rodaje de los doce capítulos de “Mi ídolo” se realizó entre junio y julio de 2025. El 18 de noviembre de 2025 se difundieron imágenes de la lectura del guion.

