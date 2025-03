Para recibir una herencia misteriosa de su madre, Alex (Sofia Carson) debe completar una serie de retos que escribió cuando tenía 13 años. Aunque no está segura de que sea la mejor idea, acepta para mantenerse conectada con su mamá, sin imaginar que esa búsqueda le ayudará a redescubrir sueños que había abandonado o incluso olvidado en “Mi lista de deseos” (“The Life List” en su idioma original). ¿Quiénes conforman el elenco principal de la película de Netflix escrita y dirigida por Adam Brooks (“Definitivamente, Quizás”, “Imposters”)?

La comedia dramática de romance está basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, tiene una duración de 125 minutos y forma parte de la colaboración de Netflix con la productora Liza Chasin (“La Ciudad Perdida”, “Stillwater”) y su productora 3dot Productions.

Sofia Carson es la protagonista de “Mi lista de deseos”, mientras que Kyle Allen, Sebastian de Souza, Connie Britton, José Zúñiga, Jordi Mollà, Dario Ladani Sanchez, Federico Rodriguez, Marianne Rendón, Chelsea Frei, Rachel Zeiger-Haag, Maria Jung, Ben Warheit, Khouri St. Surin, Lila Midkiff, Sabira Mokhtar, Alexander Jameson y Shannon Barnes completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI LISTA DE DESEOS”

1. Sofia Carson como Alex

Sofia Carson, recordada por “Austin & Ally”, “Descendants”, “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, “Adventures in Babysitting”, “The Muppets Mayhem”, “Purple Hearts” y “Carry-On”, asume el papel de Alex, la hija menor de una exitosa empresaria que espera heredar el imperio de la belleza de su madre, pero para recibir un misterioso legado, debe completar una lista con las metas que soñó a los 13 años.

Sofia Carson interpreta a Alex, una joven rebelde e impredecible, en la comedia de drama y romance "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

2. Kyle Allen como Brad

Kyle Allen, que anteriormente participó en “West Side Story”, “El mapa de las pequeñas cosas perfectas” y”American Horror Story”, da vida a Brad, un joven abogado de un bufete lleno de veteranos, que es nombrado albacea por Elizabeth. De acuerdo con la descripción de Netflix, “su trabajo es asegurarse de que Alex complete su lista de vida para poder reclamar su herencia”. Pero también se convierte en un apoyo constante.

Kyle Allen asume el papel de Brad, el abogado que sigue el progreso de Alex, la comedia de drama y romance "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

3. Sebastian de Souza como Garrett

Sebastian de Souza, actor inglés conocido por haber interpretado a Matty Levan en la serie “Skins”, encarna a Garrett, el compañero de Alex en Esther House, un refugio para mujeres, donde la ayuda a completar una tarea de su lista. Además, parece ser el novio perfecto.

Sebastian de Souza interpreta a Garrett y Sofia Carson interpreta a Alex en la comedia de drama y romance "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

4. Connie Britton como Elizabeth

Connie Britton, quien fue parte de series como “American Horror Story”, “Nashville”, “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story”, “Dirty John” y “The White Lotus”, interpreta a Elizabeth en “The Life List”. Se trata de la matriarca de la familia Rose y líder de la marca de belleza Rose Cosmetics. Falleció debido a una enfermedad terminal, pero antes dejó sus propias lecciones de vida en una serie de DVD.

Connie Britton da vida a Elizabeth, la madre de Alex, en la comedia de drama y romance "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

5. José Zúñiga como Samuel

José Zúñiga, que participó en producciones como “¡Viven!”, “Asalto al tren del dinero”, “Happy Accidents”, “Misión imposible 3”, “La Torre Oscura”, “Un lugar en el Caribe” y “Sonido de libertad”, da vida a Samuel, el hombre que crió a Alex como un padre. Tras la muerte de Elizabeth se reencuentran después de años de permanecer alejados.

Sofia Carson da vida a Alex y José Zúñiga da vida a Samuel en la película "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan “The Life List”:

Jordi Mollà como Johnny

Dario Ladani Sanchez como Lucas

Federico Rodriguez como Julian

Marianne Rendón como Zoe

Chelsea Frei como Megan

Rachel Zeiger-Haag como Catherine

Maria Jung como Nina

Ben Warheit como Jackson

Khouri St. Surin como Aaron

Lila Midkiff como Ellie

Sabira Mokhtar como Danielle

Alexander Jameson como Anthony

Shannon Barnes como Nell

¿DE QUÉ TRATA “MI LISTA DE DESEOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Mi lista de deseos”, “cuando la madre de Alex Rose la envía en una misión para completar su lista de deseos de la infancia, emprende un viaje en el que descubre secretos familiares, encuentra el romance y aprende más sobre su verdadero yo con el apoyo de sus hermanos, su abogado convertido en aliado y un grupo de amigos.

La lista la lleva a territorio inexplorado: una noche de micrófono abierto en un club de comedia, dirigir una clase en un refugio para mujeres, un glamoroso evento benéfico, jugar baloncesto uno contra uno, y luego de vuelta a donde empezó: el hogar de su infancia.”

¿CÓMO VER “MI LISTA DE DESEOS”?

“Mi lista de deseos” se estrenará el viernes 28 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de romance y drama solo necesitas una suscripción a la popular plataforma streaming.