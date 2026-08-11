Desde que empieza una relación amorosa con Rebecca (Janina Uhse), Matze (David Kross) empieza a cambiar por completo, pero cuando el viaje que planeó con su mejor amigo Olli (Kostja Ullmann) para recorrer el mundo se ve afectado, Olli decide actuar antes de que sea demasiado tarde en “Mi mejor amigo, su novia y yo” (“My Best Friend, His Girlfriend and Me” en inglés y “Mein bester Freund, seine Freundin und ich” en su idioma original), película alemana de Netflix. Olli intenta deshacerse de Rebecca, pero ella presenta pelea. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto?

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Esta comedia dirigida y escrita por Marco Petry, con la colaboración de Janina Petry y la fotografía de Marc Achenbach, aborda temas como la codependencia y el miedo al cambio, los celos en las amistades masculinas, el miedo al compromiso, y madurez frente a la zona de confort.

Janina Uhse, David Kross y Kostja Ullmann son los protagonistas de “Mi mejor amigo, su novia y yo”, que cuenta con Marcus Welke, Quirin Berg y Max Wiedemann como productores, Ina Timmerberg como responsable del diseño de producción, y Diana Dietrich como encargada del diseño de vestuario.

Olli (Kostja Ullmann) y Matze (David Kross) son los mejores amigos en la película alemana "Mi mejor amigo, su novia y yo", que se estrena el 13 de agosto (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MI MEJOR AMIGO, SU NOVIA Y YO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Best Friend, His Girlfriend and Me”, “Olli y Matze han sido inseparables desde la infancia. Ahora viven juntos, trabajan en la misma agencia inmobiliaria y planean un viaje alrededor del mundo. La ruta está casi definida cuando Matze se enamora perdidamente de Rebecca. Rebecca es genial, pero Olli cree que ocupa demasiado espacio en la vida de Matze. ¿Desde cuándo sale a correr y desayuna avena?

Normalmente, lo suyo es jugar al pinball y tomar unas cervezas después del trabajo... Olli está convencido: ¡a su mejor amigo le están lavando el cerebro sobre las relaciones! Tiene que hacer que Matze vuelva a la realidad cuanto antes, o el viaje podría arruinarse. La batalla ha comenzado, pero Olli no ha contado con la astucia de Rebecca. Quién saldrá victorioso es una incógnita, y la verdadera pregunta es: ¿acaso tiene que haber un ganador...?”

Por lo visto en el tráiler, Olli y Matze tienen una amistad sólida y codependiente. Ellos no solo comparten casa y trabajo, también comparten un sueño meticulosamente planeado de dar la vuelta al mundo. Pero la llegada de Rebecca altera la organización y preocupa a Olli, quien decide tomar acciones.

Olli se une a su amigo Schmitti (Ferdinand Hofer) para hacer quedar mal a Rebecca con algunos trucos y trampas. No obstante, ella no se queda de brazos cruzados, contraataca con sus propias tácticas.

¿CÓMO VER “MI MEJOR AMIGO, SU NOVIA Y YO”?

“Mi mejor amigo, su novia y yo” se estrenará el viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY BEST FRIEND, HIS GIRLFRIEND AND ME”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MI MEJOR AMIGO, SU NOVIA Y YO”

Janina Uhse como Rebecca

David Kross como Matze

Kostja Ullmann como Olli

Ferdinand Hofer como Schmitti

Janina Uhse interpreta a Rebecca, David Kross interpreta a Matze y Kostja Ullmann interpreta a Olli en la película alemana "Mi mejor amigo, su novia y yo" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MY BEST FRIEND, HIS GIRLFRIEND AND ME”?

“Mi mejor amigo”, producida por las compañías Wiedemann & Berg Film, tiene una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora y 38 minutos.

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