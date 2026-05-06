Debido a su naturaleza impredecible, la protagonista de “Mi némesis con aires de realeza” (“My Royal Nemesis” en inglés y “Meotjin Sinsegye” en su idioma original) se adapta rápidamente al Seul actual, a donde llega luego de ser condenada a muerte por envenenamiento durante la dinastía Joseon. Cuando conoce al despiadado heredero de un conglomerado empresarial comprende que él es la única opción para cambiar su destino. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie surcoreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Dirigida por Han Tae-seop a partir del guion de Kang Hyun-joo, esta comedia romántica y de fantasía destaca por el contraste cultural y personal entre la vida de la realeza antigua y la vida corporativa de Corea del Sur actual. Tiene 14 episodios que se estrenarán semanalmente en SBS TV y Netflix.

Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo son los protagonistas de “Mi némesis con aires de realeza”, que también cuenta con las actuaciones de Kim Min-seok, Lee Se-hee, Kim Hae-sook, Baek Ji-won, Geum Bo-sal, Park Jin-woo, Chae Seo-an, Yoon Joo-sang, Yoon Byung-hee, Jung Young-joo, Baek Eun-hye y Jung Jae-kyung.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”

1. Lim Ji-yeon como Shin Seo-ri / Kang Dan-shim

Lim Ji-yeon, actriz surcoreana que alcanzó fama internacional con la exitosa serie de Netflix “The Glory” y que protagonizó el drama histórico “The Tale of Lady Ok”, interpreta a dos personajes. Shin Seo-ri es una actriz que es poseída por Kang Dan-shim, una concubina despiadada y astuta de la dinastía Joseon. Ella es conocida como la “seductora que estremece a la nación” y fue ejecutada por envenenamiento.

Lim Ji-yeon interpreta dos papeles en la serie coreana "Mi némesis con aires de realeza". Shin Seo-ri, una actriz que es poseída por Kang Dan-shim (Foto: Netflix)

2. Heo Nam-jun como Cha Se-gye

Heo Nam-jun, conocido principalmente por sus papeles en “Your Honor”, “When the Phone Rings”, “Sweet Home”, “El heredero ilegítimo”, “Si las estrellas hablaran”, “La vida soñada del señor Kim” y “La corona perfecta”, da vida a Cha Se-gye, el infame chaebol de tercera generación y heredero del Grupo Chail.

El actor Heo Nam-jun asume el papel de Cha Se-gye en la serie surcoreana "Mi némesis con aires de realeza", dirigida por Han Tae-seop y escrita por Kang Hyun-joo (Foto: SBS / Netflix)

3. Jang Seung-jo como Choi Moon-do

Jang Seung-jo, conocido por sus papeles en “Money Flower”, “Snowdrop”, “Familiar Wife”, “Encounter”, “Chocolate” y “The Good Detective”, asume el rol de Choi Moon-do en “My Royal Nemesis”. Se trata del ambicioso presidente de Chail Construction y el primo de Se-gye que busca quedarse con el control total del conglomerado familiar.

Jang Seung-jo interpreta a Choi Moon-do, el primo de Se-gye, en la serie coreana "Mi némesis con aires de realeza" (Foto: Netflix)

4. Kim Min-seok como Baek Gwang-nam

Kim Min-seok, que fue parte de producciones como “Flower Band”, “Descendants of the Sun”, “The Doctors”, “Innocent Defendant”, “Because This Is My First Life” y “Lovestruck in the City”, interpreta a Baek Gwang-nam, el representante y mánager de la protagonista Shin Seo-ri.

5. Lee Se-hee como Yoon Ji-hyo

Lee Se-hee, que apareció en “Young Lady and Gentleman”, “Midnight Runners”, “Midnight”, “Live On” y “Bad Prosecutor”, da vida a Yoon Ji-hyo, una estrella de la industria del entretenimiento que se convierte en la rival de Shin Seo-ri.

Lee Se-hee interpreta a Yoon Ji-hyo, la rival de Shin Seo-ri, en la serie coreana "Mi némesis con aires de realeza", dirigida por Han Tae-seop y escrita por Kang Hyun-joo (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “My Royal Nemesis”:

Kim Hae-sook como Nam Ok-soon

Baek Ji-won como Hong Bu-seon

Geum Bo-sal como Geum Jeong-ae

Park Jin-woo como Gu Pil-gyu

Chae Seo-an como Mo Tae-hee

Yoon Joo-sang como Cha Dal-su

Yoon Byung-hee como Son Jae-chan

Jung Young-joo como Cha Ju-ran

Baek Eun-hye como Cha Ju-mi

Jung Jae-kyung como Sunwoo Jung-hyun

Kim Gye-rim como Kwak Eun-ah

Oh Man-seok como Jang Seok-ho

Jeong Jae-hyeok como Seo Nam-jin

Shin Jeong-won como Kim Hyun-hee

Kim Hyun como Kwon Jin-ok

¿DE QUÉ TRATA “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Royal Nemesis”, “una villana de la era Joseon condenada a muerte despierta en la Seúl actual, donde un despiadado heredero podría ser su última esperanza de cambiar su destino.”

¿CÓMO VER “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

“Mi némesis con aires de realeza” se estrenará el viernes 8 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí