Después de ser condenada a muerte por envenenamiento por su astucia, ambición y crueldad en la dinastía Joseon, Kang Dan-shim (Lim Ji-yeon) despierta en la Seul actual en el cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz desconocida que interpreta papeles secundarios en dramas históricos. La protagonista de “Mi némesis con aires de realeza” (“My Royal Nemesis” en inglés y “Meotjin Sinsegye” en su idioma original), nueva serie coreana de Netflix, tiene la oportunidad de reescribir su destino cuando conoce a un despiadado magnate moderno. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Mira también: Las series y películas que abandonan Netflix en mayo de 2026

La comedia romántica y fantasía escrita por Kang Hyun-joo, dirigida por Han Tae-seop y protagonizada por Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, tiene su estreno programado para el 8 de mayo de 2026 en SBS TV y se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST). La serie también estará disponible en Netflix.

Kim Min-seok, Lee Se-hee, Kim Hae-sook, Baek Ji-won, Geum Bo-sal, Park Jin-woo, Chae Seo-an, Yoon Joo-sang, Yoon Byung-hee, Jung Young-joo, Baek Eun-hye y Jung Jae-kyung también son parte del elenco de “Mi némesis con aires de realeza”.

Lim Ji-yeon interpreta a Shin Seo-ri / Kang Dan-shim y Heo Nam-jun interpreta a Cha Se-gye en la serie coreana "Mi némesis con aires de realeza" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Royal Nemesis”, “una villana de la era Joseon condenada a muerte despierta en la Seúl actual, donde un despiadado heredero podría ser su última esperanza de cambiar su destino.”

Debido a su naturaleza impredecible, la protagonista se adapta rápidamente al mundo moderno. Cuando conoce a Cha Se-gye, el despiadado heredero de un conglomerado empresarial comprende que él es la única opción para cambiar su destino.

A partir de ese momento, entre ellos se desarrolla una relación tensa y conflictiva. Lo que genera situaciones divertidas. Por otro lado, esta serie destaca por el contraste cultural y personal entre la vida de la realeza antigua y la vida corporativa de Corea del Sur actual.

¿CÓMO VER “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

“Mi némesis con aires de realeza” se estrenará el viernes 8 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY ROYAL NEMESIS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”

Lim Ji-yeon como Shin Seo-ri / Kang Dan-shim

Heo Nam-jun como Cha Se-gye

Jang Seung-jo como Choi Moon-do

Kim Min-seok como Baek Gwang-nam

Lee Se-hee como Yoon Ji-hyo

Kim Hae-sook como Nam Ok-soon

Baek Ji-won como Hong Bu-seon

Geum Bo-sal como Geum Jeong-ae

Park Jin-woo como Gu Pil-gyu

Chae Seo-an como Mo Tae-hee

Yoon Joo-sang como Cha Dal-su

Yoon Byung-hee como Son Jae-chan

Jung Young-joo como Cha Ju-ran

Baek Eun-hye como Cha Ju-mi

Jung Jae-kyung como Sunwoo Jung-hyun

Kim Gye-rim como Kwak Eun-ah

Oh Man-seok como Jang Seok-ho

Jeong Jae-hyeok como Seo Nam-jin

Shin Jeong-won como Kim Hyun-hee

Kim Hyun como Kwon Jin-ok

Lim Ji-yeon es la encargada de dar vida a Shin Seo-ri / Kang Dan-shim en la serie surcoreana "Mi némesis con aires de realeza" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MY ROYAL NEMESIS”?

La primera temporada de “Mi némesis con aires de realeza”, que cuenta como Kim Min-tae productor, tiene 14 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

El rodaje principal de “My Royal Nemesis”, producida por las compañías Studio S, Studio Dragon y Gill Pictures, comenzó en la segunda mitad de 2025.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí