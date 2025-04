Tras el rotundo éxito de “Mi pobre angelito” en noviembre de 1990, la secuela de la exitosa película llegó dos años después con “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, que al igual que su predecesora conquistó a la audiencia; no sólo ello, pues se convirtió en un clásico de Navidad. Si bien, todos recordamos cada una de las escenas del filme que nos robó el corazón y nos sacó muchas sonrisas, el director Chris Columbus confesó que si fuera por él borraría el cameo en el que aparece Donald Trump. ¿Por qué? A continuación, todo lo que señaló.

¿POR QUÉ EL DIRECTOR DE LA PELÍCULA QUIERE ELIMINAR EL CAMEO DE DONALD TRUMP?

Columbus señaló que, desde hace más de 30 años, la aparición del actual presidente de los Estados Unidos en su taquillera película ha significado un gran problema para él, por lo que “desearía que hubiera desaparecido”. En entrevista con San Francisco al Chronicle dijo que al no poder con el cameo quisiera eliminarlo, pero eso le traería serios problemas.

“Si lo quito, probablemente me expulsen del país. Se me considerará prácticamente incapaz de vivir en Estados Unidos, así que tendría que volver a Italia o algo así”, indicó. Cabe mencionar que él nació y creció en EE.UU., pero tiene ascendencia italiana y checa.

Pero ¿cómo llegó a salir por unos segundos en el filme? Esta pregunta la respondió el mismo director en una entrevista a Business Insider en 2020, año en el que se conmemoró tres décadas de “Mi pobre angelito”. Recordó que el cameo de Trump no fue planificado, pero tuvo que hacerse porque fue solicitado por el mismo republicano, quien por ese entonces era un extravagante magnate inmobiliario, empresario y dueño del Hotel Plaza, donde se realizó la filmación.

“Pagamos la entrada, pero también dijo: ‘Solo pueden usar la Plaza si salgo en la película’. Así que aceptamos incluirlo”, declaró.

Como se recuerda en la trama, Kevin al quedarse solo en la Gran Manzana pasea por el vestíbulo del Hotel Plaza, donde se cruza con Trump y le consulta dónde está el lobby. Luego de responderle, el hombre da unos pasos, pero se detiene por unos segundos a ver al menor, después gira para seguir su camino.

TRUMP ASEGURÓ QUE LE ROGARON PARA QUE APARECIERA EN LA PELÍCULA

Tres años después de las declaraciones de Chris Columbus, Trump decidió usar Truth Social para hacer una aclaración y negar todo lo mencionado por el director de “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”. “Estaba muy ocupado y no quería hacerlo”, escribió Trump. “Fueron muy amables, pero sobre todo, insistentes. Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete, y la película fue un gran éxito, y lo sigue siendo, sobre todo en Navidad. Me llaman cada vez que se emite”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, luego se fue con todo: “Ahora, 30 años después, Columbus (¿cuál era su verdadero nombre?) declaró que lo obligué a participar en la película. Nada más lejos de la realidad. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito. ¡Otro hollywoodense del pasado buscando una dosis rápida de publicidad para Trump!”, escribió en 2023.

Aunque prefirió guardar silencio respecto a dicha publicación, Columbus decidió contestar a través de San Francisco al Chronicle: “Proyectamos la película en Chicago, y cuando llegó ese momento en pantalla, el público se volvió loco. Aplaudieron y aplaudieron, y les pareció divertidísimo. Creo que sé mucho de comedia, pero no, obviamente, porque nunca pensé que se consideraría divertidísimo. Años después, se ha convertido en una maldición, en algo que desearía que no existiera. ¿Qué le pasa por la cabeza a este tipo? Dijo que mentía. No miento. Dijo que le rogué que saliera en la película, pero jamás le rogaría a alguien que no es actor que saliera en una película. Pero estábamos desesperados por conseguir el Hotel Plaza… Pero ahí está. Se ha convertido en un lastre para mí. Ojalá ya no estuviera”.

