En los últimos años, el catálogo de la plataforma Netflix se ha llenado de historias que hablan de identidad, cuerpo y deseo desde miradas muy personales, y la película española “Mi querida señorita” (en inglés: "My Dearest Señorita") se suma a esa línea con el respaldo de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) como productores. Así, ¿te gustaría saber exactamente qué cuenta la cinta y desde cuándo se puede ver en el streaming?

Vale precisar que esta es una nueva versión del clásico homónimo de 1972, con guion original Jaime de Armiñán y José Luis Borau, pero reinterpretada para el público actual y con una protagonista intersexual delante de cámara.

Además, se sabe que está dirigida por Fernando G. Molina, escrita por Alana S. Portero y producida por Suma Content.

¿DE QUÉ TRATA “MI QUERIDA SEÑORITA”?

“Mi querida señorita” narra la historia de Adela (Elizabeth Martinez), una hija única criada en una familia conservadora de Pamplona, a finales de los años noventa.

Ella vive muy protegida por su madre, se mueve entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, y desconoce que es intersexual, condición que atraviesa su vida sin que ella tenga palabras para nombrarla.

Sin embargo, todo cambia cuando nuestra protagonista entabla una amistad especial con un sacerdote recién llegado, se reencuentra con un amigo de la infancia y aparece Isabel (Anna Castillo), una mujer que irrumpe en su rutina.

Así, estas relaciones desencadenan una crisis que la lleva a emprender un viaje hasta Madrid, en el que Adela empieza a cuestionar su identidad, su historia familiar y el lugar que ocupa en el mundo.

MIRA EL TRÁILER DE “MI QUERIDA SEÑORITA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MI QUERIDA SEÑORITA”?

En “Mi querida señorita”, Elisabeth Martínez interpreta a Adela, la joven intersexual sobre la que se construye toda la película.

A su lado, Anna Castillo le da vida a Isabel, una figura clave en el despertar emocional de Adela.

El elenco lo completan:

Nagore Aranburu como Cruz

como Cruz María Galiana como Adelina

como Adelina Paco León como el padre José María

como el padre José María Eneko Sagardoy como Santiago

como Santiago Lola Rodríguez como Angela

como Angela Manu Ríos como Gato

¿CÓMO VER “MI QUERIDA SEÑORITA”?

La película española “Mi querida señorita” llega a Netflix el viernes 1 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Mi querida señorita", película española del director Fernando González Molina que se desarrolla a lo largo de 112 minutos de metraje (Foto: Suma Content / Netflix)

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