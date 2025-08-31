En la serie de Netflix “Mi vida con los chicos Walter” (en su idioma original: “My Life with the Walter Boys”), la definición de “hogar lleno” adquiere otro nivel. Y es que cuando Jackie (Nikki Rodriguez) llega a la granja de Silver Falls, se encuentra con todo un grupo de chicos viviendo bajo el mismo techo. Así, quizá te gustaría identificarlos mejor. Por eso, en esta nota, te traigo el árbol genealógico de la familia Walter.

Vale precisar que la producción se centra en una adolescente que, tras perderlo todo, se traslada a vivir a un rancho de Colorado.

Allí, ella se encuentra con varios personajes dispuestos a enseñarle que la familia va más allá de la sangre.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter”:

EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA WALTER EN “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

1. Los patriarcas: George y Katherine Walter

George y Katherine Walter son la cabeza de la familia. Es decir, el padre granjero y la madre veterinaria que crían a ocho hijos y acogen a dos sobrinos huérfanos.

Marc Blucas como George Walter y Sarah Rafferty como Katherine en una escena de la serie "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

2. El primogénito: Will Walter

El hijo mayor de los Walter es Will. Al inicio de la serie, él es presentado como un graduado universitario comprometido para casarse con Hayley.

3. Los gemelos : Cole y Danny Walter

Cole y Danny son los hijos gemelos de los Walter. El primero, es exestrella de fútbol americano; el segundo, aspirante a actor.

Noah LaLonde como Cole en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

4. Alex Walter

Alex es otro de los hijos de los Walter. Él cursa el mismo año escolar que Jackie, lo que facilita su cercanía.

Ashby Gentry como Alex Walter en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

5. La única hija: Parker Walter

La única chica entre los hermanos es Parker (Alix West Lefler). Ella es fanática del fútbol americano y, en un inicio, recibe a Jackie con recelo.

6. Los hermanos menores: Nathan, Jordan y Benny Walter

La lista de hermanos la completan: Nathan, un músico; Jordan, un documentalista de fauna; Benny, el más pequeño de la casa.

7. Los sobrinos adoptados: Isaac y Lee García

Finalmente, están Isaac y Lee, los hijos de la fallecida hermana de George. Ellos son los sobrinos adoptados que encuentran en los Walter un hogar estable.

Isaac Arellanes interpreta a Isaac García, mientras que Myles Pérez le da vida a su hermano Lee García en la serie "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

