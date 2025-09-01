La temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter” regresó a Netflix y, junto con el fenómeno de la serie, los fans están más curiosos que nunca por saber con quién salen los actores en la vida real. Los rumores crecen en redes sociales, especialmente tras ver la química entre Nikki Rodríguez y Noah LaLonde. Sin embargo, también hay historias de amor confirmadas y actores solteros que mantienen en privado su vida personal. Aquí te contamos lo último sobre las parejas —o rumores— del elenco principal.

LA VIDA AMOROSA DE LOS ACTORES DE LA SERIE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Nikki Rodríguez (Jackie)

Estado civil: ¡Saliendo! La relación entre Nikki y Noah LaLonde sigue en el centro de la especulación. Videos virales juntos en TikTok y apariciones en alfombras rojas como los Globos de Oro y People’s Choice Awards han disparado los rumores, aunque ninguno ha confirmado oficialmente ser pareja fuera de la pantalla.

Nikki Rodríguez es una actriz, productora y modelo estadounidense de 22 años (Foto: Netflix)

Noah LaLonde (Cole)

Estado civil: Igual que Nikki, sin confirmación oficial, pero los fans ven muchísima química y múltiples señales que alimentan la sospecha de un romance real.

Noah LaLonde como Cole en la segunda temporada de la serie "Mi vida con los chicos Walter". Cada día crecen los rumores de que hay un romance con Nikki Rodríguez (Foto: Netflix)

Ashby Gentry (Alex)

Estado civil: Soltero. Ashby es reservado sobre su vida privada y, según medios, actualmente no tiene pareja—ni confirma, ni niega los rumores de sus seguidores.

El actor estadounidense Ashby Gentry interpreta a Alex Walter en "Mi vida con los chicos Walter", serie que se basa en la obra homónima de Ali Novak (Foto: Netflix)

Sarah Rafferty (Katherine)

Estado civil: Casada. Sarah comparte su vida con el empresario Santtu Seppälä, con quien tiene dos hijas. La pareja lleva más de dos décadas casada y asiste a eventos de alto perfil, como la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Sarah Rafferty lleva más de dos décadas de matrimonio con Santtu Seppälä (Foto: Ian West / Pool / AFP) / IAN WEST

Marc Blucas (George)

Estado civil: Casado. Blucas está casado con la periodista Ryan Haddon desde 2009 y tienen dos hijos. Prefieren mantener la vida en familia de manera privada.

Marc Blucas como George Walter en la serie británica "My Life with the Walter Boy". Está casado (Foto: Netflix)

Johnny Link (Will)

Estado civil: Comprometido. Johnny está comprometido con su novio Matthew Davies y han impulsado juntos su carrera y vida en Nueva York.

Corey Fogelmanis (Nathan)

Estado civil: Soltero. Aunque en el pasado se le relacionó con Sabrina Carpenter o Conan Gray, las amistades han sido lo que trasciende públicamente.

Alisha Newton (Erin)

Estado civil: Comprometida. Alisha anunció hace poco su compromiso con su novio Trevor.

El resto del elenco, incluidos Isaac Arellanes, Connor Stanhope, Myles Vincent Perez, Zoë Soul, Jaylan Evans, Ellie O’Brien y Mya Lowe, no han hecho pública su situación sentimental recientemente o mantienen su vida personal fuera del foco mediático.

