La temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter” regresó a Netflix y muchos fans quieren saber cuántos años tienen, realmente, los actores que interpretan a los queridos personajes. Aunque la serie narra las aventuras adolescentes de Jackie Howard y los hermanos Walter, la mayoría del reparto es mayor de lo que aparece en pantalla. Conoce las edades reales de los protagonistas y descubre cómo este elenco diverso da vida a los entrañables personajes de la serie juvenil que sigue cautivando a la audiencia internacional.

La segunda temporada del éxito juvenil “My Life with the Walter Boys” se estrenó el jueves 28 de agosto de 2025 por Netflix, dos años después de la primera entrega.

¿QUÉ EDADES TIENEN LOS ACTORES DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Aunque interpreten a adolescentes, la mayoría de los actores en sus 20 y 30 años:

Nikki Rodriguez (Jackie Howard): su personaje tiene 16 años, pero la actriz, 22 años. Nació el 17/12/2002.

Nikki Rodriguez ya no es una adolescente, como el personaje al que interpreta en la serie "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

Noah Lalonde (Cole Walter) : su personaje tiene 17 años, pero el actor, 27 años. Nació el 22/03/1998.

: su personaje tiene 17 años, pero el actor, 27 años. Nació el 22/03/1998. Ashby Gentry (Alex Walter): su personaje tiene 15 años, pero el actor, 26 años. Nació el 30/07/1999.

El actor estadounidense Ashby Gentry tiene nueve años más que su personaje Alex Walter, uno de los protagonistas en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

Connor Stanhope (Danny Walter) : su personaje tiene 17 años, pero el actor, 27 años. Nació el 10/03/1998.

: su personaje tiene 17 años, pero el actor, 27 años. Nació el 10/03/1998. Johnny Link (Will Walter) : su personaje tiene 25 años, pero el actor, 31 años. Nació el 24/01/1994.

: su personaje tiene 25 años, pero el actor, 31 años. Nació el 24/01/1994. Corey Fogelmanis (Nathan Walter) : su personaje tiene 14 años, pero el actor, 26 años. Nació el 13/08/1999.

: su personaje tiene 14 años, pero el actor, 26 años. Nació el 13/08/1999. Dean Petriw (Jordan Walter) : su personaje tiene 13-14 años, pero el actor, 17 años. Nació en 2008.

: su personaje tiene 13-14 años, pero el actor, 17 años. Nació en 2008. Lennix James (Benny) : su personaje tiene 5 años, pero el actor, 11 años. Nació el 23/08/2014.

: su personaje tiene 5 años, pero el actor, 11 años. Nació el 23/08/2014. Isaac Arellanes (Isaac) : su personaje tiene 16 años, pero el actor 20 años. Nació el 24/02/2005.

: su personaje tiene 16 años, pero el actor 20 años. Nació el 24/02/2005. Myles Vincent Perez (Lee) : su personaje tiene 16 años, pero el actor, 22 años. Nació el 30/10/2002.

: su personaje tiene 16 años, pero el actor, 22 años. Nació el 30/10/2002. Sarah Rafferty (Katherine Walter) : su personaje tiene 50-51 años, pero la actriz, 52 años. Nació el 6/12/1972.

: su personaje tiene 50-51 años, pero la actriz, 52 años. Nació el 6/12/1972. Marc Blucas (George Walter) : su personaje tiene 51 años, pero el actor, 53 años. Nació el 11/01/1973.

: su personaje tiene 51 años, pero el actor, 53 años. Nació el 11/01/1973. Zoë Soul (Hayley): su personaje tiene 25 años, pero la actriz, 30 años. Nació el 1/11/1994.

¿CÓMO VER LOS NUEVOS EPISODIOS DE LA SERIE DE NETFLIX “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

La temporada 2 podrá verse exclusivamente en Netflix, a través de suscripción activa.

