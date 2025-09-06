“Mi vida con los chicos Walter” se ha convertido en un éxito total en Netflix, que ya anunció una tercera temporada, por lo que sus seguidores están ansiosos por conocer que pasará finalmente con los protagonistas del triángulo amoroso, así como con el patriarca de la familia, quien estaba delicado de salud. A pesar de que esta producción televisiva se basa en los libros homónimos de Ali Novak, la showrunner Melanie Halsall adelantó que el cierre sorprenderá a todos, pues será diferente al libro. Por esta razón, te contamos las principales diferencias entre la obra y la serie.

Vale precisar que el drama juvenil “My Life with the Walter Boys” sigue a Jackie Howard, una adolescente de 15 años que radicaba en Nueva York, pero que de un momento a otro quedó huérfana, luego de que sus padres murieron en un accidente, motivo por el que se vio obligada a dejar sus privilegios para mudarse a Silver Falls, Colorado, donde vivirá con la numerosa familia Walter.

La actriz Nikki Rodriguez interpreta a Jackie en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

“MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”: LIBROS VS. SERIE DE NETFLIX

Tomando en cuenta que la serie se basó en los libros de Novak, para llevar “Mi vida con los chicos Walter” a la pantalla se realizaron varios cambios como:

CANTIDAD DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA WALTER

Libros: Los Walter tienen 11 hijos, excluyendo a Jackie. En total, eran 10 niños y una niña.

Serie: Hay 10 hijos de los Walter. "Dos de los grupos de gemelos se convirtieron en uno solo, y creo que es un cambio bastante importante que la gente notará", dijo Halsall a Entertainment Weekly en 2023.

La primera temporada de "Mi vida con los chicos Walter" se estrenó en diciembre de 2023 (Foto: Netflix)

EL TRIÁNGULO AMOROSO

Libros: Jackie y Alex tienen una buena relación, mientras que Cole se muestra hostil y distante a la joven al comienzo, algo que poco a poco cambia.

Serie: Jackie se siente muy confundida, a pesar de que en un comienzo siente más apego por Alex, pronto su interés por Cole crece más. Esto convierte a Alex en alguien insistente con la muchacha.

El triángulo amoroso que se genera en “Mi vida con los chicos Walter” (Foto: Netflix)

EL BESO ENTRE JACKIE Y COLE

Libros: Jackie y Cole se besan en un juego de verdad o reto, algo que sucede mucho antes del final de la serie.

Serie: Si bien, el mismo juego se recrea en la pantalla, ellos nos llegan a besarse porque Jacki comienza a vomitar por el alcohol y huye. Su primer beso se da al final de la temporada.

Nikki Rodriguez y Noah Lalonde como Jackie y Cole en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

UNA MAYOR TRAMA PARA LOS PATRIARCAS DE LA FAMILIA

Libros: Katherine y George Walter tienen menos participación en la trama, por lo que su presencia es más general.

Serie: Los patriarcas de los Walter están más involucrados en la historia. A ellos se les ve con problemas financieros tras la propagación de una enfermedad que ataca a los árboles de su rancho. Asimismo, el estado de salud de George tampoco anda bien.

Sarah Rafferty como Katherine y Marc Blucas como George en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

NUEVOS PERSONAJES

Libros: Se centra más en los personajes principales de “My Life with Walter Boys”.

Serie: Se introducen nuevos rostros para hacer más dinámico el drama, pues la familia tiene que interactuar con más personas, quienes también tienen nuevas tramas.

Nuevos rostros aparecen en "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

