“Mi vida con los chicos Walter” volvió con todo en su segunda temporada y, como era de esperarse, los fans devoraron los 10 nuevos episodios en cuestión de horas. El romance, el drama y la intensidad de la familia Walter atraparon nuevamente a la audiencia, dejando una sola gran pregunta en el aire: ¿habrá más?

La respuesta llegó incluso antes de lo que muchos imaginaban. Netflix, confiado en el éxito arrollador de la serie, confirmó la renovación para una tercera temporada mucho antes del estreno de la segunda parte. Y la noticia que más emociona a los seguidores es que la producción ya está en marcha. No habrá que esperar una eternidad esta vez: la fecha de estreno está prevista para 2026.

Esto significa que Jackie, Cole, Alex y el resto de los Walter regresarán más pronto de lo que pensamos, listos para regalarnos más enredos, pasiones adolescentes y momentos que mezclan dulzura con caos. La espera para la segunda temporada fue larga y pesada, pero ahora Netflix parece decidido a mantener a los fans felices y expectantes.

SERIES QUE DEBES VER MIENTRAS ESPERAS LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

1. “Outer Banks”

Afortunadamente, el catálogo de series juveniles tiene joyas que comparten esa mezcla irresistible de drama, romance y emociones intensas. Una de ellas es “Outer Banks”, un torbellino de aventuras que combina amistad, peligro y búsquedas de tesoros con romances complicados. Si los chicos Walter te dieron mariposas, los Pogues te llevarán al límite.

2. “Glee”

Para los que prefieren un enfoque más musical y extravagante, “Glee” es un clásico que nunca pierde vigencia. No es solo una serie sobre un coro de secundaria, sino un retrato colorido y emocionante de la diversidad, los sueños y las inseguridades adolescentes. Sus números musicales siguen siendo virales hasta hoy, y su legado como fenómeno cultural es indiscutible.

3. “Awkward”

Por otro lado, quienes buscan algo más realista y cercano al día a día escolar deberían darle una oportunidad a “Awkward”. Con un humor ácido y situaciones vergonzosamente familiares, esta serie muestra cómo la adolescencia puede ser tan divertida como dolorosamente incómoda. Jenna Hamilton es la antiheroína perfecta para quienes crecieron sintiéndose un poco fuera de lugar.

4. “Gossip Girl”

Y, claro, ningún maratón de dramas adolescentes estaría completo sin “Gossip Girl”. Los secretos, los amores prohibidos y los escándalos del Upper East Side siguen tan adictivos como en su estreno. Porque si algo nos enseñaron los chicos Walter es que los enredos familiares son complicados, pero nada se compara con la presión de ser joven, rico y estar bajo la mirada constante de todos.

