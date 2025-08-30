La serie “Mi vida con los chicos Walter” se ha convertido en una de las producciones más queridas de Netflix. Su historia sigue a Jackie Howard, una adolescente neoyorquina que, tras perder a su familia en un accidente, se muda a un rancho en Colorado con los Walter, una familia numerosa y caótica que le cambia la vida. Más allá de los enredos amorosos y las tensiones juveniles, la serie cautiva por la calidez del entorno donde transcurre: el pintoresco pueblo de Silver Falls.

¿DÓNDE QUEDA SILVER FALLS EN LA VIDA REAL?

Aunque Silver Falls aparece como un pequeño pueblo de Colorado, lo cierto es que no existe en la realidad. La magia detrás de sus calles, escuelas y cafeterías se encuentra a cientos de millas de ahí, en Alberta, Canadá. Este lugar, famoso por sus paisajes montañosos y su espíritu del Viejo Oeste, fue elegido como escenario para recrear el hogar de Jackie y la vida de los Walter.

El corazón de la historia, el rancho de la familia Walter, fue filmado en CL Ranch, ubicado al oeste de Calgary. Esta locación no solo brindó el aire campestre necesario, sino también la autenticidad de un verdadero rancho en funcionamiento, con establos, caballos y amplios prados que dan vida a las escenas más familiares de la serie.

Por otro lado, la Silver Falls High School, donde Jackie experimenta los altibajos típicos de la adolescencia, en realidad es Chestermere High School, situada en el condado de Rocky View. Gracias a este colegio canadiense, la serie logró transmitir la sensación de un instituto clásico estadounidense, con pasillos llenos de drama y amistad.

Los fanáticos quedaron maravillados con el ficticio pueblo de Silver Falls (Foto: Netflix)

CALGARY, UN ESCENARIO CLAVE EN EL RODAJE DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Las escenas más cotidianas de Silver Falls, como los paseos por el parque o los encuentros en cafeterías, se rodaron en el pueblo de Cochrane, a las afueras de Calgary. Lugares como el William Camden Park y el Texas Gate Bar & Grill se transformaron en los rincones favoritos de los personajes, aportando ese aire de comunidad pequeña y entrañable.

En Crossfield, otro poblado cercano, se recreó el famoso Lark Café, uno de los lugares más reconocibles de la serie. Allí Jackie y los Walter comparten conversaciones, secretos y momentos decisivos, en un escenario que, aunque ficticio, respira autenticidad gracias al encanto local.

Muchas de las escenas de interiores, en cambio, se filmaron en los Rocky Mountain Film Studios de Calgary. Estos estudios ofrecieron el espacio perfecto para construir habitaciones, cocinas y salas de estar que parecieran parte real del rancho Walter, manteniendo la continuidad visual con las tomas en exteriores.

Finalmente, paisajes como Kananaskis Country y Bragg Creek aportaron la majestuosidad de las montañas y los bosques que enmarcan a Silver Falls. En pantalla parecen ser Colorado, pero en realidad son postales de Alberta, que se convierte así en un personaje más de la serie.

