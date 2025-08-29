La temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter” (en inglés: “My Life with the Walter Boys“) llegó a Netflix trayendo consigo no solo drama y romance, sino también más canciones que complementan cada momento de la serie. Así, ¿quieres conocer cada uno de los temas de la segunda entrega de la producción? Pues, en esta nota, te presento su soundtrack ordenado por capítulos.

Vale precisar que, en la segunda tanda de episodios de la serie de Netflix, Brian H. Kim regresa como compositor de la partitura original de la producción.

De esta manera, su banda sonora se complementa con el trabajo musical de artistas como Billie Eilish, Sam Smith, Paramore y Shania Twain.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter”:

LISTA DE CANCIONES DE LA TEMPORADA 2 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Episodio 1. «Un nuevo comienzo»

Sinopsis: Al volver de Nueva York, Jackie se da cuenta de que retomar la vida con los Walter no será nada fácil, en especial con Alex y Cole.

Canciones:

“Spurs” de Madeline Edwards

de Madeline Edwards “Apple Juice” de Teddy Swims

de Teddy Swims “Birds of a Feather” de Billie Eilish

de Billie Eilish “Let It Happen” de Gracie Abrams

2. «Mi vida sin los chicos Walter»

Sinopsis: Jackie enfoca su energía en mantener viva una tradición. Katherine y George se ven obligados a soltar las riendas como padres, les guste o no.

Canciones:

“Shake This Joint Around” de Rich Hope

de Rich Hope “Best I Can” de Amber Day

de Amber Day “No Hesitation” de Moira & Claire

de Moira & Claire “Giddy Up!” de Shania Twain

de Shania Twain “When I Grow Up” de The Pussycat Dolls

3. «Las chicas solo quieren recolectar fondos»

Sinopsis: En su nuevo cargo, Cole se esfuerza por separar la amistad del liderazgo. Jackie y George descubren que dejar atrás el pasado es más difícil de lo que esperaban.

Canciones:

“Setback” de Young Friend

de Young Friend “Slip Away” de Perfume Genius (interpretada por Nathan)

de Perfume Genius (interpretada por Nathan) “When We Were Kids” de Young Friend

de Young Friend “In Between Days” de The Cure

de The Cure “On The Floor” de Perfume Genius

de Perfume Genius “Numb” de Roet

4. «Pasar sin mirar»

Sinopsis: Luego de que el impulso la llevara a hablar de más, Jackie debe encontrar una banda sí o sí para cumplir con lo dicho. Los Borregos van por la redención frente a su archirrival.

Canciones:

“Who the Hell Am I” de Nobro

de Nobro “Never Give Up” de Tors

de Tors “Dreaming” de The Darcys

de The Darcys “Trouble” de Sam Outlaw

de Sam Outlaw “Somethin’ Bout You” de Nice Horse

de Nice Horse “Obsessed (feat. Ashley Sienna)” de Sophie Powers

de Sophie Powers “Right Place Wrong Time” de Thomas Thomas Band

de Thomas Thomas Band “Everybody (Stripped)” de Daysormay

5. «Una noche para recordar»

Sinopsis: ¡El encanto de París llega al baile escolar de Silver Falls! Pero no todo será de color de rosa para algunos...

Canciones:

“Only Exception” de Paramore

de Paramore “Nothing Lasts” de Jesse MacCormack

de Jesse MacCormack “Visualise” de Foley

de Foley “Too Close To The Heart” de Dear Rogue

de Dear Rogue “Night in Paris” de Mike Demero y Aloe Blacc

de Mike Demero y Aloe Blacc “Ice Cream” de Les Filles et Christopher

de Les Filles et Christopher “Adore You” de Maisie Peters

de Maisie Peters “Fish on Your Line” de Elijah Woods

de Elijah Woods “Lovesick” de Kelland y Sara Diamond

de Kelland y Sara Diamond “One I Wanna Be With” de Trella

6. «Después del baile»

Sinopsis: A raíz de un incidente en el rancho, los Walter comienzan a reevaluar qué es lo más importante para ellos. Jackie da un discurso emotivo en su clase.

Canciones:

“Fall Into You” de Daniel Seavey

de Daniel Seavey “Wait On” de Hayley Williams

7. «Domar un desafío»

Sinopsis: Alex trabaja duro y se enfoca en lograr cumplir su sueño. Decidido a empezar de cero, Cole se enfrenta a un camino difícil.

Canciones:

“Nobody Like You” de Dee Holt

de Dee Holt “Someone To You” de Riun Garner

de Riun Garner “Stubborn Heart” de Wild Rivers

de Wild Rivers “Good Life” de Nice Horse

8. «Prepárate para cambiar»

Sinopsis: En la Preparatoria Silver Falls, una feria universitaria genera tensiones, pero, también, oportunidades. El futuro del rancho genera conflictos, y Will queda en el medio.

Canciones:

“If That’s Love” de Cold Fame

de Cold Fame “I’ll Be Right Here” de Emily Rowed

9. «Época de muertos»

Sinopsis: En la fiesta de Halloween de Skylar, los problemas de pareja llegan al punto de ebullición. Mientras, un recordatorio de su pérdida despierta fuertes sentimientos en Jackie.

Canciones:

“Phantom Heart” de Leathers

de Leathers “Dream” de Bishop Briggs

10. «Brilla con chispas»

Sinopsis: Jackie, Cole y Alex enfrentan desafíos de concentración y valentía en la previa del festival anual de Silver Falls. Pero nada los pondrá más a prueba que el corazón.

Canciones:

“Upside Down” de Holy Moly & The Crackers

de Holy Moly & The Crackers “My Song Knows What You Did in the Dark” de Fall Out Boy

de Fall Out Boy “I’m Not Okay” de Jelly Roll

de Jelly Roll “Fake It ‘Till You Make It” de Featurette

de Featurette “Best Thing” de Haley Blais

de Haley Blais “Hope Floats” de Jesse and the Dandelions

de Jesse and the Dandelions “Fire On Fire” de Sam Smith

Nikki Rodriguez asume el rol protagonista de Jackie Howard en la serie "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

