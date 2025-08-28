El pasado 6 de agosto de 2025, exactamente 22 días antes de que se estrene la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter”, Netflix dio una gran noticia a los fanáticos de este drama adolescente, toda vez que anunció la llegada de su tercera entrega, la cual se encuentra en etapa de producción. De esta forma, seguiremos viendo a Jackie, Cole, Alex y al resto del clan Walter en nuevas situaciones. ¿Cuándo se estrena? ¿Qué veremos? ¿Quiénes regresan? Las respuestas a estas interrogantes en los siguientes párrafos.

Vale precisar que los 10 episodios de “My Life with the Walter Boys 2” ya se encuentran disponibles en el gigante de streaming desde el 28 de agosto.

La historia de Jackie, Cole y Alex continúa en su segunda temporada que llegó el 28 de agosto de 2025 (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER” – TEMPORADA 3

La temporada 3 de “Mi vida con los chicos Walter” aún no tiene una fecha exacta de estreno, aunque podría llegar el segundo semestre de 2026, esto luego de que se anunció que las grabaciones ya comenzaron.

De acuerdo con el Sindicato de Directores de Canadá, la preproducción de la entrega tres empezó el 6 de junio de 2025 y el rodaje, el 6 de agosto, el cual se extendería casi cuatro meses, con una fecha tentativa de finalización fijada para el 1 de diciembre.

Ashby Gentry como Alex y Nikki Rodriguez en el papel de Jackie durante una escena en la segunda temporada de "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

¿QUÉ VERÍAMOS EN LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

En la nueva tanda de episodios continuaremos viendo el triángulo amoroso entre Jackie y los hermanos Alex y Cole Walter. Pero ¿qué de qué tratará exactamente? Para ello, debemos saber lo que pasó al final de la temporada 2.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Jackie confiesa su amor por Cole, algo de lo que se entera sin querer Alex al escucharla. Cuando el aún novio de la muchacha se siente quebrado y parece que la parte emocional abarcará esta escena, son interrumpidos por el sonido de unas sirenas avisando que George Walter tiene una emergencia médica cuando estaba en su granja. ¿De qué se trata? No lo sabemos. (Más detalles del final de la “My Life With the Walter Boys 2” aquí)

Por tanto, en la tercera entrega de “Mi vida con los chicos Walter” veremos a Jackie afrontando las consecuencias de sus decisiones y tendrá que elegir con cuál de los dos hermanos debe quedarse finalmente. Asimismo, sabremos qué ocurrió con el patriarca de la familia.

Melanie Halsall, showrunner de “My Life With the Walter Boys” señaló en una entrevista con Tudum, en agosto de 2025, que le encantan las historias de adolescentes y lo que hace con esos personajes, pero fue más allá: “Creo que tenemos mucho potencial para contar historias intergeneracionales. Me encantaría poder hacer más de eso en la tercera temporada”.

El momento en que llegan las ambulancia al racho debido a un problema de salud de George, el padre de los Walter (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES REGRESARÍAN A LA TERCERA TEMPORADA DE LA SERIE?

Se espera que los personajes principales del drama retornen para la entrega 3. Así tendremos de vuelta a Nikki Rodríguez como Jackie, Sarah Rafferty como Katherine, Marc Blucas como George, Noah LaLonde como Cole, Ashby Gentry como Alex, Connor Stanhope como Danny, Johnny Link como Will, Corey Fogelmanis como Nathan, Jaylan Evans como Skylar, Alix West Lefler como Parker, Lennix James como Benny, Zoë Soul como Hayley, Isaac Arellanes como Isaac, Myles Pérez como Lee, Alex Quijano como el tío Richard, Jaylan Evans como Skylar y Ellie O’Brien como Grace.

