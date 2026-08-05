La segunda entrega de “Mi vida con los chicos Walter” (“My Life with the Walter Boys” en su idioma original) terminó con dos momentos clave: la declaración de amor entre Jackie (Nikki Rodriguez) y Cole (Noah LaLonde) que fue presenciada por Alex (Ashby Gentry), y el traslado al hospital del patriarca de la familia George (Marc Blucas). Por lo tanto, la tercera temporada de la serie de Netflix que adapta la novela homónima de Ali Novak parte desde ese punto y ahonda en los dramas amorosos de los jóvenes y en algunas otras complicaciones de los Walter y los personajes secundarios.

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La showrunner, creadora y productora ejecutiva Melanie Halsall adelantó a Tudum que gran parte de los nuevos episodios tratan “sobre crecer, madurar y asumir responsabilidades”. Además, comentó que la temporada arranca con un primer episodio “emocionante” y a lo largo de los capítulos “se aclaran muchas cosas”.

Nikki Rodríguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry, Sarah Rafferty, George Blucas, Connor Stanhope y Jaylan Evans regresan como miembros regulares del elenco de la tercera temporada de “My Life with the Walter Boys”. Corey Fogelmanis, Johnny Link, Isaac Arellanes, Myles Perez, Alisha Newton, Mya Lowe, Ellie O’Brien, Kolton Stewart, Natalie Sharp, Alex Quijano, Ashley Tavares, Dean Petriw, Alix West Lefler, Lennix James y Gabrielle Jacinto también son parte del reparto.

A ellos se suman Chad Rook, Naveen Paddock y Erin Karpluk. Pero ¿a quiénes interpretan en los nuevos capítulos de la serie de Netflix?

LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

1. Chad Rook como Mac

Chad Rook es el encargado de interpretar a Mac, un piloto de carreras que queda impresionado por la habilidad natural de Cole luego de contratarlo para que renueve el motor de uno de sus automóviles. Al verlo tras el volante, decide darle una gran oportunidad.

El actor, director, escritor y productor canadiense es conocido por sus papeles en las películas “War for the Planet of the Apes” y “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, asimismo, por series como “Virgin River” y “It: Welcome to Derry”.

Chad Rook como Mac y Noah LaLonde como Cole en una escena de la tercera temporada de "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

2. Naveen Paddock como Eliot

Naveen Paddock da vida a Eliot en la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter”. Se trata del amigo de la infancia de Jackie. De acuerdo con la descripción de Netflix, es guapo, encantador y tiene un aire de sofisticación neoyorquina. “Eliot es el nuevo becario del tío Richard. Su llegada a Silver Falls provoca que Jackie se debata entre su antigua vida y la nueva.”

Anteriormente, Naveen Paddock participó en series como “Law & Order: Special Victims Unit”, “The Code”, “New Amsterdam” y “Mighty Ducks: Game Changers”.

Eliot (Naveen Paddock) visita a su amiga Jackie (Nikki Rodriguez) en la tercera temporada de "My Life with the Walter Boys" y provoca dudas en la joven (Foto: Netflix)

3. Erin Karpluk como Hannah

Erin Karpluk asume el papel de Hannah la Hermana nómada de George y madre de Isaac y Lee. Ella es descrita como espíritu libre o completamente irresponsable. “Dejó a sus hijos para vivir con los Walters y luego se marchó por razones desconocidas; cuando aparece en la puerta mil días después, tiene mucho que reconstruir.”

La actriz canadiense es conocida por interpretar a Erica Strange en “Being Erica” y Kate en “Godiva”, Heather Peterson en “Slasher”.

Estos son los actores y personajes que regresan en la tercera temporada de “My Life with the Walter Boys”:

Nikki Rodriguez como Jackie Howard

Noah LaLonde como Cole Walter

Ashby Gentry como Alex Walter

Sarah Rafferty como Katherine Walter

Marc Blucas como George Walter

Connor Stanhope como Danny Walter

Jaylan Evans como Skylar Summerhill

Corey Fogelmanis como Nathan

Johnny Link como Will

Isaac Arellanes como Isaac

Myles Perez como Lee

Alisha Newton como Erin

Mya Lowe como Kiley

Ellie O’Brien como Grace

Kolton Stewart como Dylan

Natalie Sharp como Blake

Alex Quijano como Richard

Ashley Tavares como Tara

Dean Petriw como Jordan

Alix West Lefler como Parker

Lennix James como Benny

Gabrielle Jacinto como Olivia

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

La tercera entrega de “My Life with the Walter Boys” estará disponible en Netflix a partir del 6 de agosto de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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