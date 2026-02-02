La espera por conocer la vida del ‘Rey del pop’ en la pantalla grande está a punto de terminar. Y es que “Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson, llegará a los cines en abril del 2026. La cinta, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson—sobrino del artista en la vida real—, promete ser uno de los grandes eventos cinematográficos del año, aunque no estuvo exenta de polémicas y desafíos que hicieron que la producción retrase su lanzamiento en múltiples ocasiones. ¿Quieres saber más sobre el filme? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción cuenta con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, lo que la posiciona como la película biográfica musical más cara de la historia.

Este monto supera—incluso—a “Bohemian Rhapsody” (2018), la exitosa biopic de Freddie Mercury que recaudó más de 900 millones de dólares a nivel mundial.

Y, como mencioné previamente, el camino hacia el estreno no fue sencillo: el desarrollo comenzó en noviembre del 2019, cuando se reportó que Graham King había asegurado los derechos para producir la cinta con acceso a toda la música de Michael Jackson.

Sin embargo, la huelga SAG-AFTRA del 2023 retrasó el inicio del rodaje—programado para mediados de 2023—hasta el 22 de enero del 2024.

Por otro lado, uno de los obstáculos más significativos surgió durante la postproducción: en enero del 2025, el periodista Matthew Belloni de Puck reportó que la tercera parte del guion se centraba en las acusaciones de abuso sexual de 1993 realizadas por una supuesta víctima de entonces de 13 años, contra Jackson.

Y si bien el caso nunca llegó a juicio penal y se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial, el problema legal habría surgido cuando se descubrió que el documento prohibía que la familia de aquel niño fuera mencionada o dramatizada en cualquier película.

De acuerdo con Belloni, esto obligó a Lionsgate a refilmar y reestructurar significativamente la cinta, retrasando aún más su lanzamiento.

¿DE QUÉ TRATA “MICHAEL”?

“Michael” explora la vida del cantante más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson 5... hasta su transformación en un visionario artista, cuya ambición creativa lo impulsó a convertirse en el mayor icono del entretenimiento mundial.

Así, la película abarca algunos momentos clave de su carrera en solitario, centrándose especialmente en tres de sus álbumes más emblemáticos: “Off the Wall” (1979), “Thriller” (1982) y “Bad” (1987).

Y es que estos discos representan la época dorada de la estrella, cuando consolidó su estatus como el ‘Rey del pop’ y rompió barreras raciales en la industria musical estadounidense.

MIRA EL TRÁILER DE “MICHAEL”

En el segundo tráiler oficial de la película, se profundiza en la relación explosiva y complicada entre Michael y su padre Joe Jackson.

Puedes ver el avance, a continuación:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MICHAEL”?

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del cantante, quien debuta en la gran pantalla con este proyecto.

El elenco principal lo completan:

Colman Domingo como Joe Jackson , el estricto padre y manager de la familia.

, el estricto padre y manager de la familia. Nia Long como Katherine Jackson , la madre que vio el talento especial de su hijo desde su nacimiento.

, la madre que vio el talento especial de su hijo desde su nacimiento. Miles Teller como John Branca , el abogado y manager del artista.

, el abogado y manager del artista. Kat Graham como Diana Ross

como Diana Ross Larenz Tate como Berry Gordy , fundador de Motown Records

, fundador de Motown Records Kendrick Sampson como Quincy Jones , el legendario productor

, el legendario productor Laura Harrier como Suzanne de Passe

como Suzanne de Passe Jessica Sula como La Toya Jackson

como La Toya Jackson Derek Luke como Johnnie Cochran, el abogado defensor

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MICHAEL”?

“Michael” llega a la pantalla grande según la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 23 de abril del 2026

jueves 23 de abril del 2026 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 24 de abril del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Michael", película que muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música (Foto: Lionsgate / Universal Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí