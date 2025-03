Cuando las finanzas de Mickey Barnes (Robert Pattinson) van de mal en peor, decide postularse como “prescindible”, es decir, le asignan misiones letales y cada vez que muere, es “reimpreso” utilizando tecnología de clonación que ha sido prohibida en la Tierra. El protagonista de “Mickey 17” es enviado a una expedición humana para colonizar el mundo helado de Niflheim, pero todo se sale de control debido a que el clon 17 sobrevive y se encuentra con el 18. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la película creada, dirigida y producida por Bong Joon Ho?

La cinta británica-estadounidense de ciencia ficción del ganador del Oscar por “Parásitos” está basada en la novela “Mickey7” de Edward Ashton, se estrenó en el 75º Festival Internacional de Cine de Berlín el 15 de febrero de 2025, antes de estrenarse en Corea del Sur el 28 de febrero, y llegará a los cines de Estados Unidos llegará el viernes 7 de marzo.

El reparto de “Mickey 17” lo conforman Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette, Holliday Grainger, Anamaria Vartolomei, Thomas Turgoose, Angus Imrie, Cameron Britton, Patsy Ferran, Daniel Henshall, Steve Park y Tim Key. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MICKEY 17”

1. Robert Pattinson como Mickey Barnes

Robert Pattinson, recordado por la saga de películas “Twilight”, “Harry Potter and the Goblet of Fire”, “Remember Me”, “Water for Elephants”, “The Lost City of Z”, “Tenet”, “The Devil All the Time” y “The Batman”, interpreta a Mickey Barnes, un empleado prescindible en Nilfheim que permite que lo clonen cada vez que muere. Su clon número 17 regresa y se encuentra con la 18. Pero solo uno puede existir.

Robert Pattinson interpreta a Mickey Barnes, un empleado prescindible en Nilfheim, en la película "Mickey 17" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Naomi Ackie como Nasha Barridge

Naomi Ackie, conocida por su papel como Jannah en la película “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker” y como Whitney Houston en el biopic “I Wanna Dance with Somebody”, asume el rol de Nasha Barridge, una agente de seguridad en Nilfheim e interés amoroso de Mickey.

Naomi Ackie interpreta a Nasha Barridge y Robert Pattinson interpreta a Mickey en la película "Mickey 17" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Steven Yeun como Timo

Steven Yeun, recordado por interpretar a Glenn Rhee en la serie “The Walking Dead” y nominado al Premio Oscar a Mejor Actor en el año 2021 por interpretar a Jacob Yi en la película “Minari”, da vida a Timo, un piloto y amigo de Mickey Barnes.

Steven Yeun asume el rol de Timo, el amigo de Mickey, en la película de ciencia ficción de Bong Joon-ho (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Mark Ruffalo como Kenneth Marshall

Mark Ruffalo, que logró tres nominaciones a los Premios Oscar como mejor actor de reparto por las películas “The Kids Are All Right” (2010), “Foxcatcher” (2014) y “Spotlight” (2015), asume el papel de Kenneth Marshall en “Mickey 17”. Se trata de un político ególatra que tiene siniestros planes para Nilfheim.

Mark Ruffalo interpreta al político ególatra Kenneth Marshall en la película de ciencia ficción "Mickey 17" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Toni Collette como Ylfa

Toni Collette, que ha recibido varios galardones, entre ellos un Globo de Oro, un Premio Primetime Emmy y cinco Premios AACTA, con nominaciones a un Premio Oscar y un Premio Tony, interpreta a Ylfa, la esposa de Kenneth Marshall.

Mark Ruffalo asume el papel de Kenneth Marshall y Toni Collette asume el papel de Ylfa en la película "Mickey 17" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Mickey 17”:

Holliday Grainger como Gemma

Anamaria Vartolomei como Kai Katz

Thomas Turgoose como Bazooka

Angus Imrie como Shrimp Eyes

Cameron Britton como Arkady

Patsy Ferran como Dorothy

Daniel Henshall como Preston

Steve Park como el agente Zeke

Tim Key como Pigeon Man

¿DE QUÉ TRATA “MICKEY 17”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Mickey 17”, “el improbable héroe, Mickey Barnes (Robert Pattinson), se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el máximo compromiso con el trabajo... morir para ganarse la vida”.

¿CÓMO VER “MICKEY 17”?

“Mickey 17” se estrenará el viernes 7 de marzo de 2025 en los cines de Estados Unidos. Mientras que a algunos países de Latinoamérica llegará el jueves 6 de marzo.