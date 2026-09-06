Maomao y Jinshi se tomaron una pausa... y la espera ya se siente larga. Y es que “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) dejó a sus seguidores con ganas de más tras el giro que vivió su segunda temporada. Así, aunque la nueva entrega de la serie ya tiene fecha marcada en el calendario, todavía faltan semanas para que las intrigas del palacio interior vuelvan a la pantalla. Entonces, para esos días de espera, Crunchyroll incluye en su catálogo un puñado de animes que comparten ese mismo aire de misterio, cortes imperiales y protagonistas que resuelven casos con astucia. ¡Aquí te presento 5 de ellos!

Vale precisar que la tercera entrega de “The Apothecary Diaries” se estrena en Japón el viernes 2 de octubre del 2026, y llega dividida en dos partes: la primera tanda de episodios corresponde al otoño japonés y la segunda arranca en abril del 2027.

De esta manera, la nueva etapa de la historia lleva a Maomao y Jinshi fuera de los muros del palacio interior, hacia una expedición que los conecta con un país vecino.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 del anime:

LOS 5 ANIMES QUE DEBES VER EN CRUNCHYROLL ANTES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

1. “Raven of the Inner Palace”

Empiezo la lista con “Raven of the Inner Palace”, serie que sigue a Uki, una concubina a la que el emperador nunca llama a sus aposentos, algo que la mantiene al margen del resto del harén.

Así, vista por unos como una anciana y por otros como una joven dama, nuestra protagonista maneja una magia capaz de encontrar objetos perdidos y lanzar maldiciones.

¿Cómo verlo? El anime se compone de 13 episodios y está disponible por suscripción en Crunchyroll.

"Raven of the Inner Palace" es un anime de fantasía histórica y misterio que se ambienta en una corte imperial inspirada en la antigua China (Foto: Bandai Namco)

2. “Snow White with the Red Hair”

Por otro lado, “Snow White with the Red Hair” (en español: “La Blancanieves pelirroja”) cuenta la historia de Shirayuki, una boticaria y vendedora de medicinas cuyo cabello rojo, poco común en su país, atrae la atención de un príncipe que la presiona para casarse.

Al huir, conoce a Zen, príncipe de un reino vecino, y termina sirviéndole como médica de la corte.

¿Cómo verlo? El anime suma 24 capítulos en total y puede verse por suscripción en Crunchyroll.

3. “The Saint’s Magic Power is Omnipotent”

A diferencia de otros títulos de la lista, “The Saint’s Magic Power is Omnipotent” parte de una premisa isekai: Sei, una oficinista de 20 años, es invocada a un mundo mágico junto a otra candidata para convertirse en la “Saint” que debe desterrar la magia negra.

Aquí, el rey elige a la otra invocada, y la joven decide entonces abrir una tienda de pociones y cosméticos para vivir tranquila, sin dejar de lado su verdadero potencial.

¿Cómo verlo? El anime tiene 2 temporadas y 24 episodios, y está disponible en Crunchyroll.

4. “Mushishi”

“Mushishi” propone un registro distinto al resto de la selección: en un Japón rural sin época fija, el viajero Ginko investiga fenómenos causados por los mushi, entidades primordiales invisibles para la mayoría de las personas.

De esta forma, cada capítulo funciona como una historia independiente, con un tono contemplativo y melancólico que ofrece una reflexión sobre la naturaleza y la fragilidad humana.

¿Cómo verlo? Este anime también se transmite por Crunchyroll.

5. “Ascendance of a Bookworm”

Cierro la lista con “Ascendance of a Bookworm”, serie que sigue a Motosu Urano, una universitaria amante de los libros que muere en un terremoto y se reencarna en un mundo mágico bajo el nombre de Maine.

Aquí, al descubrir que los libros son un lujo reservado para los más ricos, ella decide fabricar los suyos propios para volver a leer.

¿Cómo verlo? Hasta el momento, el anime cuenta con cuatro temporadas y está disponible por suscripción en Crunchyroll.

El anime "Ascendance of a Bookworm" sigue a Motosu Urano, una joven universitaria amante de los libros que muere en un terremoto justo antes de cumplir su sueño de trabajar como bibliotecaria (Foto: Ajiado / BS Fuji / WoWow)

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