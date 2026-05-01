Mientras gran parte de la conversación otaku gira en torno a cuándo llegará “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” al streaming, la espera se siente realmente eterna para muchísimos fans de Tanjiro y compañía alrededor del mundo. Así, para hacer más llevadera esta pausa, aquí te traigo la lista con 5 películas de animes que deberías ver en Crunchyroll. ¡Presta atención y anda alistándote para tu próxima maratón frente a la TV!

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Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge, con los Pilares enfrentándose a las Lunas Superiores y a Muzan en el Castillo Infinito, en una producción dirigida por Haruo Sotozaki.

Y si bien el largometraje se estrenó en cines en el 2025, recién se ha confirmado el lanzamiento de su edición física en Japón para julio del 2026.

Antes de continuar, mira el tráiler del filme:

LAS 5 PELÍCULAS DE ANIMES QUE DEBES VER EN CRUNCHYROLL

1. “Attack on Titan: El ataque final”

Empiezo la lista con esta película recopilatoria de 145 minutos que reúne los dos últimos episodios especiales de la temporada final de “Attack on Titan”.

Dirigida por Yuichiro Hayashi y animada por MAPPA, funciona como cierre cinematográfico de la historia de Eren y la Tropa de Exploración.

¿De qué trata? Eren desata un ejército de Titanes Colosales hacia el mundo exterior mientras antiguos camaradas y enemigos forman una última alianza para detenerlo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. “Chainsaw Man – La película: Arco de Reze”

Esta es una cinta de acción y fantasía oscura producida por MAPPA, dirigida por Tatsuya Yoshihara y escrita por Hiroshi Seko.

Se trata de la secuela directa de la primera temporada de la serie “Chainsaw Man” y se basa en el arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto.

¿De qué trata? Denji ya trabaja con la División Especial 4 cuando conoce a Reze, la chica de una cafetería que aparece una noche de lluvia y despierta una calma aparente en medio de la guerra entre demonios y cazadores.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. “The Disappearance of Haruhi Suzumiya”

Sigo la lista con esta película del 2010 producida por Kyoto Animation que adapta la cuarta novela ligera de la saga “Haruhi Suzumiya” y continúa los eventos de la serie original.

¿De qué trata? La historia arranca cuando Kyon despierta el 18 de diciembre y descubre que Haruhi ha desaparecido, la Brigada SOS nunca existió y sus compañeras cambiaron de personalidad, con Yuki convertida en una estudiante tímida con sentimientos humanos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

4. “Jujutsu Kaisen 0: la película”

Esta producción del 2021, basada en el manga “Jujutsu Kaisen 0”, funciona como precuela del anime principal y sigue a un nuevo protagonista.

¿De qué trata? Yuta Okkotsu es un chico acosado porque el espíritu maldito de su amiga de la infancia Rika lo protege con una fuerza descontrolada, lo que atrae la atención de Satoru Gojo. Así, este último lo lleva al Instituto de Hechicería Jujutsu, donde entrena junto a Maki, Toge y Panda mientras el hechicero Suguru Geto prepara un ataque a gran escala.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

5. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La película: El tren infinito”

Cierro la lista con esta película del 2020 dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable.

Se trata de la secuela directa de la primera temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, al adaptar el arco del Tren Mugen.

¿De qué trata? Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke se suben al Tren Mugen junto al Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku, para investigar la desaparición de decenas de pasajeros. De esta manera, el relato alterna entre sueños y realidad mientras los cazadores enfrentan a grandes adversarios.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

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