A pesar de que se gradúa con honores como la mejor estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y obtiene la puntuación más alta en el examen nacional de abogacía, a Minamida Minami le cuesta encontrar empleo en bufetes de abogados debido a los prejuicios sociales hacia el trastorno del espectro autista (TEA) que padece la protagonista de “Minami, una abogada extraordinaria” (“Extraordinary Attorney Minami” en inglés y “Minamida Minami Bengoshi wa Tensaihada” en su idioma original), serie japonesa que llega a Netflix. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

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Se trata de una adaptación japonesa de la serie coreana “Woo, una abogada extraordinaria”, que fue protagonizada por Park Eun-bin, estableció el récord de mayor audiencia en la historia de ENA y lideró el Top 10 global de series de habla no inglesa en Netflix tras su estreno en 2022.

Kôji Hora, Yoshishige Miyake, Hiroyuki Nakata, Yuka Yasukawa se encargan de la dirección de “Minami, una abogada extraordinaria”, que cuenta con un guion de Shigenori Tanabe y las actuaciones de Mana Ashida, Fumiya Takahashi, Kanata Hosoda, Kami Hiraiwa, Akihiro Kakuta, Makiya Yamaguchi, Shiori Kubo, Rinka Kakihara y Sakura Takeuchi.

El padre de Minami Minamida (Mana Ashida) brinda algunas herramientas para que su hija pueda interactuar con más facilidad con las personas en la serie japonesa "Minami, una abogada extraordinaria" (Foto: Kansai TV)

¿DE QUÉ TRATA “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Minami, una abogada extraordinaria”, “Minami Minamida (Mana Ashida) es una abogada novata que se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio y aprobó el examen de abogacía con la máxima puntuación. A pesar de su brillante trayectoria, el prejuicio social contra el trastorno del espectro autista le impedía acceder a la profesión y no conseguía trabajo en ningún bufete.

Sin embargo, por alguna razón, Minami es contratada por el prestigioso bufete Hirokawa & Howard, dirigido por Nagisa Hirokawa (Kami Hiraiwa). La mañana de su primer día de trabajo, su padre, Makoto Minamida (Akihiro Tsunoda), dueño de una tienda de bolas de arroz, la despide mientras se dirige a la oficina, pero al llegar, se queda paralizada frente a una escalera mecánica que le desagrada, incapaz de dar un solo paso…”

Por lo visto en el tráiler, Minamida Minami es una abogada novata con una memoria prodigiosa y una perspectiva única del mundo. El avance principal se enfoca en presentar la entrañable personalidad de la protagonista y la atmósfera visual que caracteriza a esta adaptación japonesa.

El clip muestra que la nueva serie se mantiene fiel a la esencia de la franquicia, y por supuesto, se integran elementos visuales y efectos especiales relacionados con las ballenas y el mundo marino.

¿CÓMO VER “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

“Minami, una abogada extraordinaria” se estrenará el lunes 19 de octubre de 2026 en Netflix, que se encarga de la distribución internacional del drama que en Japón se emitirá en Fuji TV. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MINAMI, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

Mana Ashida como Minami Minamida

Fumiya Takahashi como Minato Funai

Kanata Hosoda como Takuma Himi

Kami Hiraiwa como Nagisa Hirokawa

Akihiro Kakuta como Makoto Minamida

Makiya Yamaguchi como Kengo Miyaji

Shiori Kubo como Koharu Asahi

Rinka Kakihara como Ririi Enrii

Sakura Takeuchi como Kaede Tsuchimura

Takahashi Fumiya es parte del elenco principal de la serie japonesa "Minami, una abogada extraordinaria", donde interpreta a Funai Minato (Foto: Kansai TV)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EXTRAORDINARY ATTORNEY MINAMI”?

La primera temporada de “Minami, una abogada extraordinaria”, producida por la compañía Kansai TV, tiene 10 episodios.

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