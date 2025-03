Aunque la sexta temporada de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (“Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” en inglés y “Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir” en su idioma original) aún no ha terminado, los fanáticos de la exitosa franquicia animada francesa creada por Thomas Astruc ya preguntan por la séptima entrega, que fue confirmada en enero de 2024. ¿Cuándo se estrenarán los próximos episodios? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

A inicios del 2024, Disney Branded Television anunció la sexta y la séptima temporada de la popular serie que ha cautivado incluso al público adulto. En ese momento, también anticipó tres especiales animados originales del estudio ZAG y Method Animation, un sello propiedad de Mediawan Kids & Family.

“Estamos emocionados de continuar trabajando con Disney Branded Television para crear contenido de primera clase para los fanáticos de Miraculous en todas partes. ¡Nuestra audiencia resuena con esta serie sobre la mayoría de edad sobre niños comunes y corrientes que aprenden la importancia de creer en sí mismos y comprender que no es necesario ser un superhéroe ni usar una máscara para alcanzar sus sueños y superar los miedos!”, indicaron Jeremy Zag, fundador y director ejecutivo de ZAG, y Julien Borde, presidente de Mediawan Kids & Family, en un comunicado.

Marinette Dupain-Cheng (Ladybug) y Tikki volverán en la séptima temporada de "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 7 DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”?

La séptima temporada de “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” está en producción y contará con 26 episodios, que se emitirán en el 2026. Todavía no se ha revelado la fecha exacta, pero podría repetir el calendario de estreno de la sexta entrega.

Probablemente, la séptima temporada también se emitirá en Disney Channel y Disney XD en Estados Unidos.

LOS CAMBIOS EN LA EMPRESA DETRÁS DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”

En diciembre del 2024, Miraculous Corp, la empresa conjunta entre Mediawan y ZAG, anunció que el exejecutivo de Gaumont y Mercury Filmworks, Heath Kenny, fue nombrado director de contenido, mientras que Ashley Depp, que anteriormente trabajaba en Paramount Pictures, se unía a su equipo como vicepresidente sénior de marketing y franquicias.

“Heath y Ashley aportan a Miraculous Corp una gran experiencia, pensamiento visionario y una profunda pasión por la narración y la innovación de marca”, señaló Andy Yeatman, director ejecutivo de Miraculous Corp USA y operaciones globales, en un comunicado. “Su liderazgo refuerza nuestro compromiso de ofrecer contenido atractivo y experiencias inolvidables para los fans de todo el mundo”.

Marinette Dupain-Cheng (Ladybug) y Adrien Agreste (Cat Noir) seguirán luchando contra los villanos en la temporada 7 de "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 7 DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”?

Todavía es pronto para conocer la trama de la séptima temporada de “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”, pero sin duda, Marinette Dupain-Cheng (Ladybug) y Adrien Agreste (Cat Noir) continuarán defendiendo su ciudad de los poderosos enemigos que aparezcan.

“El mundo de ‘Miraculous’ es un tesoro de historias no contadas y, como fanático desde hace mucho tiempo, me siento honrado de colaborar con los brillantes creadores y el excepcional equipo internacional que constantemente ofrecen contenido cautivador para nuestra apasionada audiencia global. Ya estamos planeando nuevos desarrollos emocionantes que expandirán las aventuras de Ladybug y Cat Noir, presentando nuevos personajes y explorando series derivadas que enriquecerán aún más el universo de ‘Miraculous’”, aseguró Heath Kenny.