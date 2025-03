¿Alguna vez te has preguntado qué sería de Marinette DuPain-Cheng y Adrien Agreste sin sus respectivos Kwamis? Aunque ambos definitivamente son unos héroes en “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”, sin la ayuda de estas pequeñas criaturas no podrían haberse transformado en superhéroes, no sólo ello, no habrían recibido la orientación necesaria cuando estaban confundidos; por lo tanto, la magia y los poderes que les transmiten son fundamentales. Si bien, conocemos a los dos principales: Tikki y Plagg, hay más que aparecen a lo largo de la trama. Conoce a unos cuantos más en esta nota.

Cabe señalar que los kwamis son criaturas con cabezas grandes y cuerpos minúsculos, cuya apariencia depende de su tema de animal. Habitan en piezas de joyeríacon el fin de conceder la habilidad de transformarse en superhéroe a la persona que los use.

CONOCE A ALGUNOS KWAMIS DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”

A continuación, algunos kwamis de “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”, empezando por los principales.

TIKKI

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Marinette Dupain-Cheng junto a su Kwami Tikki (Foto: AB International Distribution)

Tikki es la kwami de la creación que está conectada al Miraculous de la Mariquita. Es roja con manchas negras y antenas. Gracias a su poder, el portador puede usar los aretes para transformarse en un superhéroe o supervillano con este mismo tema animal. Con la ayuda de Marinette como Ladybug, puede asegurarse de que el mal no gobierne el mundo.

Esta kwami es serena, optimista, amable, comprensiva, le gusta escuchar a los demás para darles consejos. Cree en la importancia de salvar el mundo por encima de sus propias necesidades. Ella puede volar, levitar, atravesar y/o levantar objetos de mayor tamaño. Tiene una gran obsesión con los dulces.

PLAGG

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Adrien Agreste junto a su Kwami Plagg (Foto: AB International Distribution)

Plagg es el kwami de la destrucción que está conectado al Miraculous del Gato. Es negro con ojos verdes, colmillos, una cola y bigotes de gato. Habita en un anillo. Es perezoso, despreocupado y travieso, aunque parece indiferente, cuando las cosas se ponen complicadas, sabe cómo solucionarlas. Él ayuda a Adrien no tomar decisiones apresuradas.

Su comida favorita es el queso Camembert. Su presencia en la serie brinda la parte cómica, pues con sus ideas poco convencionales saca sonrisas a los espectadores.

SASS

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Sass es el líder de los otros kwamis cuando Tikki no está (Foto: AB International Distribution)

Sass es el kwami de la intuición que está conectado al Miraculous de la Serpiente. El portador puede usar el brazalete para transformarse en un héroe con tema de serpiente. Es el líder de los otros kwamis cuando Tikki no está. Su gran poder es revertir el tiempo.

Es leal y pragmático. Cuando tiene una misión, toma sus deberes muy en serio y jamás deja que otros factores los desvíen.

TRIXX

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Trixx es muy astuto y le encanta pasar buenos momentos (Foto: AB International Distribution)

Trixx es el kwami de la ilusión que está conectado al Miraculous del Zorro. Con su poder, el portador puede usar el collar para transformarse en un superhéroe o supervillano con temática de este animal. Es amigable, alentador, sabio, honesto y buen carácter.

Le encanta hacer bromas y tiene ideas descabelladas. Otorga a su portador el poder de espejismo. Es uno de los más leales.

WAYZZ

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Wayzz siempre está predispuesto a proteger a quien sea (Foto: AB International Distribution)

Wayzz es el kwami de la Protección que está conectado al Miraculous de la Tortuga. Si el portador usa la pulsera en la que se encuentra podrá transformarse en un superhéroe o supervillano. Es amable, compasivo y servicial.

Con su poder de Refugio, está predispuesto a proteger a quien sea, no solamente a su portador. Tienen una personalidad bastante relajada.

NOOROO

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Nooroo es manejado por el villano principal Hawk Moth (Foto: AB International Distribution)

Nooroo es el kwami de la transmisión que está conectado al Miraculous de la Mariposa. El portador puede usar el broche para transformarse. Es sabio, servicial y empático, aunque lo maneja el villano Hawk Moth, a quien no lo ayuda en sus planes malvados, pese a que él no quiere.

Contrario a los planes de s portador, se preocupa por los demás kwamis y se siente esperanzado en conseguir un compañero como él para trabajar juntos en armonía.

POLLEN

En “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, Pollen otorga a quienes la poseen el poder de paralizar a cualquier víctima (Foto: AB International Distribution)

Pollen es el kwami de la acción que está conectado al Miraculous de la Abeja. Con su poder, el portador puede usar la peineta para transformarse en un superhéroe o supervillano con temática de este insecto. Tiene un buen corazón.

Otorga el poder de paralizar a cualquier víctima con un pinchazo. En un inicio es manejada por Chloe Bougeious, quien decide unirse al malvado Hawk Moth; por lo que su hermana Zoé se hace cargo de ella, algo que no le incomoda.