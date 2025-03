Anteriormente te contamos algunas curiosidades sobre “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (“Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” en inglés y “Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir” en su idioma original), serie animada francesa creada Thomas Astruc. Los ataques más poderosos, las escenas eliminadas de la película, el ranking de los villanos más fuertes, los mejores portadores de Miraculous y datos curiosos del colegio Françoise Dupont. Por lo tanto, ahora te comparto una lista con los superhéroes con los peores nombres.

Los superhéroes principales de la popular serie son Ladybug (Marinette Dupain-Cheng) y Cat Noir (Adrien Agreste), pero no son los únicos. Rena Rouge, Ryuko, Bunnyx, Minotauro, Argos y Sabuesa son algunos de los héroes que conforman el equipo francés. No obstante, en la lista también aparecen nombres que no suenan tan heroicos. ¿De quiénes se trata?

LOS SUPERHÉROES CON LOS PEORES NOMBRES DE “MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG”

1. Aspik

Aspik es la identidad secreta que Adrien Agreste utiliza cuando obtiene temporalmente el Miraculous de la Serpiente. Aunque se trata de uno de los protagonistas de “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”, no es el mejor nombre, ya que no se relaciona con las serpientes. El término se refiere a la cobra egipcia, pero es un poco anticuado.

Aspik es la identidad secreta que Adrien Agreste utiliza cuando obtiene temporalmente el Miraculous de la Serpiente en "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

2. Rooster Bold

En la cuarta temporada, Marc Anciel recibe el Miraculous del Gallo, que cuenta con el kwami ​​Orikko, lo que le permite transformarse en Rooster Bold. Si bien el nombre elegido guarda relación con su apariencia, no parece el más apropiado para el personaje que posee una de las habilidades más poderosas: otorgar a quien lo porta el poder de obtener cualquier otro poder que desee.

Rooster Bold en la serie animada francesa "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

3. Flairmidable

Flairmidable es el nombre que adopta Félix Graham de Vanily cuando utiliza el Miraculous del Perro en “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir”. No es el peor, pero tal vez algo más corto y creativo podría representar mejor al personaje. Aunque su cambio a antagonista podría estar relacionado con su nombre.

Flairmidable es Félix Graham de Vanily cuando utiliza el Miraculous del Perro en "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

4. Tigresa Púrpura

Juleka Couffaine, la hija de Jagged Stone y Anarka Couffaine, recibe temporalmente el Miraculous del Tigre y se transforma en Tigresa Púrpura, una superheroína con tema de tigre y el superpoder de la Exaltación. El nombre suena poderoso, pero es poco memorable, lo que empeora con las pocas apariciones del personaje.

Tigresa Púrpura en la serie animada francesa "Miraculous: Las aventuras de Ladybug" (Foto: AB International Distribution)

5. Scarabella

Scarabella es la identidad secreta que utiliza Alya Césaire cuando porta el Miraculous de la Mariquita en “Miraculous: Las aventuras de Ladybug”. El nombre hace referencia a un escarabajo, lo que en realidad no se relaciona con el tipo de animal que encarna.

Scarabella es la identidad secreta que utiliza Alya Césaire cuando porta el Miraculous de la Mariquita en “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” (Foto: AB International Distribution)