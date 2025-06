Cuando se habla de ‘Gokú’ es imposible no imaginarlo con su clásico traje de color naranja, que empezó a usar desde que se convirtió en discípulo del ‘maestro Roshi’. Sin embargo, no siempre se le ha visto con esa ropa en ‘Dragon Ball Z’. Precisamente, al final del mencionado anime, el ‘saiyajin’ criado en la Tierra se puso una ropa completamente distinta a la habitual. ¿Sabes por qué? Pues si desconoces la razón, tienes que leer esta nota.

A lo largo del anime de ‘Dragon Ball Z’ hemos podido ver al hijo de ‘Bardock’ con el clásico traje de color naranja, con el atuendo de los ‘yardrat’, con la ‘armadura saiyajin’ y con otros más. Pero el que más llamó la atención fue el que se puso en los episodios finales de la serie. Me refiero a ese traje azul con ciertas tonalidades verdosas por momentos en el pantalón y que era complementado con muñequeras y tobilleras (largas, al punto de estar casi a la altura de las pantorrillas) naranjas, un cinturón blanco y un calzado de color negro.

Tengo que decir que el diseño de esa ropa definitivamente es de mi agrado. Pero tranquilo(a) porque no voy a profundizar en eso. Si no en el hecho de por qué cambió de atuendo al final de ‘Dragon Ball Z’. Para dar a conocer el motivo hay que recordar que en ese entonces ‘Gokú’ ya era considerado como el más fuerte del universo, pues había sido capaz de derrotar a ‘Majin Buu’. Sí, aquí no voy a mencionar nada que haya pasado en ‘Dragon Ball Super’ ni en ‘Dragon Ball Daima’ dado que esos animes fueron creados recién en este siglo.

Descubre aquí la razón por la que ‘Gokú’ usó un traje completamente distinto al habitual en el final de ‘Dragon Ball Z’. (Foto: Toei Animation)

‘Gokú’ y el rol que asumió al final de ‘Dragon Ball Z’

Retomando el tema del logro del ‘saiyajin’, te digo que la Tierra, a raíz de lo que hizo ‘Gokú’, gozó de paz y, en ese entonces, él pasó a dedicarse a entrenar a su segundo hijo ‘Goten’ y a su nieta ‘Pan’ (hija de ‘Gohan’ y ‘Videl’), razón por la cual asumió un rol de maestro de las artes marciales, y como tal, ya no debía usar un traje de color naranja, ya que este estaba relacionado a su etapa de discípulo.

‘Gokú’ entrenando con su hijo ‘Goten’, ya estando este en su etapa de adolescente. (Foto: Toei Animation)

Sí, las cosas son así. No te estoy mintiendo. Por esa razón, cuando ‘Goten’ y ‘Pan’ se presentaron en el último ‘Torneo de las Artes Marciales’ que se vio en ‘Dragon Ball Z’, fueron con trajes de color naranja, mientras que ‘Gokú’ no. Ahí él siguió usando su traje azul.

‘Gokú’ y su familia yendo al lugar donde se desarrolló el último ‘Torneo de las Artes Marciales’ que se vio en ‘Dragon Ball Z’. (Foto: Toei Animation)

¿En qué capítulo del anime de ‘Dragon Ball Z’ se vio por primera vez a ‘Gokú’ con el traje azul?

Ahora, si te preguntas en qué capítulo del anime de ‘Dragon Ball Z’ se vio por primera vez a ‘Gokú’ con el traje azul, que tiene ciertas tonalidades verdosas por momentos en el pantalón, pues te digo que él apareció con esa ropa desde el episodio 289 (que fue titulado ‘Mi nombre es Pan’) hasta el capítulo 291 (‘El sueño de Gokú’), que es el último de la serie y donde, además, se refuerza la idea de la etapa del ‘saiyajin’ como maestro, pues ahí se despide de todos para enseñarle a pelear al pequeño ‘Uub’. ¿No te parece impresionante todo esto? Si quieres recibir más información sobre el dibujo de nuestra infancia, no dudes en leer las otras que he elaborado. ¡Cuídate!

‘Gokú’ y ‘Uub’ felices porque habían decidido ser compañeros de entrenamiento durante un tiempo. (Foto: Toei Animation)

