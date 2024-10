En 1947, Roswell se convirtió en el centro de la noticia mundial, luego de que un misterioso objeto se estrelló en su territorio generando todo tipo de especulaciones; mientras el Ejército de los Estados Unidos informó en un principio que se trataba de un gran globo meteorológico, algunas teorías aseguraban que era un OVNI (objeto volador ni identificado), algo que hasta nuestros días aún se cree. Tomando en cuenta que este suceso es uno de los más emblemáticos de la historia de la ufología, te contamos el caso real de este incidente que explora “Misterios sin resolver”.

Cabe precisar que este icónico suceso se presenta en el volumen 5 de “Unsolved Mysteries”, en su idioma original, que cuenta otras tres historias reales: un doble homicidio, una investigación paranormal y unas mutilaciones que te erizarán la piel. Refiriéndonos específicamente a “El incidente de Roswell”, este se encuentra en el cuarto episodio. “Este grupo particular de episodios tiene más evidencia que los volúmenes anteriores y queríamos compartir el tesoro de recursos que nuestros participantes han compartido con nosotros”, señaló el creador Terry Dunn Meurer a Netflix.

Un extraño objeto se estrelló en Roswell en 1947 (Foto: Netflix)

UN MISTERIOSO OBJETO SE ESTRELLA EN ROSWELL

El 2 de julio de 1947, un objeto extraño se estrelló en Roswell, un pequeño pueblo ubicado en el estado estadounidense de Nuevo México. Mac Brazel, un granjero que vivía en inmediaciones donde ocurrió este incidente, reportó el hecho al sheriff tres días después, y el 8 de julio, el caso se hizo público a través de Roswell Daily Record, en cuya primera página mencionaba que los militares habían capturado “un platillo volador en un rancho de la región”, lo cual encendió las alarmas.

Para calmar los ánimos y aclarar todo, el Aeródromo del Ejército de Roswell emitió una nota de prensa en el que daba a conocer que el objeto hallado había sido llevado a sus instalaciones en un inicio y, posteriormente, el comandante Jesse Marcel, de la oficina de inteligencia del 509 Grupo de Bombarderos, se hizo cargo del supuesto OVNI, por lo que viajó a Fort Worth (Texas), donde este fue identificado como restos de un globo meteorológico por el general de brigada Roger Ramey y el coronel Thomas Dubose.

Aunque aseguraron que el disco de Roswell no era otra cosa que papel de aluminio, cinta adhesiva, goma y palos de madera de balsa, la gente no se sacaba de la cabeza que se trataba de presencia extraterrestre.

Esta imagen sin fecha muestra al Mayor Jesse Marcel del Campo Aéreo del Ejército de Roswell con escombros encontrados a 75 millas al noroeste de Roswell, Nuevo México, en junio de 1947. Los escombros han sido identificados como los de un objetivo de radar (Foto: Fuerza Aérea de Estados Unidos / AFP)

ASEGURAN QUE SE TRATA DE EXTRATERRESTRES

El caso comenzó a perder interés en la ciudadanía, pero no para los que estaban convencidos que se trataba de presencia de extraterrestre. En 1978, los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore, quienes habían realizado entrevistas por separado, compararon sus resultados, llegando a la conclusión que las cosas no estaban tan claras.

A esto se sumaron las afirmaciones de Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, quien pese a no ser testigo directo, indicó que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. “Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres”, publica Wikipedia.

Para varios ufólogos, fue una nave alienígena la que se estrelló cerca de Roswell e incluso aseguraron que se recuperaron varios cadáveres de extraterrestres. Entonces, ¿por qué no aceptaban que había presencia de OVNIs en el planeta? Según ellos, el gobierno de los Estados Unidos sí sabía de su existencia y su llegada a la Tierra desde 1947, pero no quieren admitirlo porque tenían en su poder tecnología alienígena.

Se trasladan restos hallados en Roswell en 1947 (Foto: Netflix)

¿QUÉ DICE ESTADOS UNIDOS SOBRE EN INCIDENTE ROSWELL?

Informes posteriores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirmaron, de septiembre de 1994 a junio de 1997, que lo que realmente se había estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del Proyecto Mogul, un proyecto de alto secreto para recabar información sobre las pruebas nucleares de la entonces Unión Soviética.

Se emitieron dos informes: el primero, de 1994, hace mención que el objeto estrellado en dicha zona en 1947 no fue un globo meteorológico, tal como se mencionó al principio, sino se trataba del globo número 4 del proyecto Mogul, el cual había sido lanzado el 4 de junio desde Alamogordo, al oeste de Roswell; y el segundo, de 1997, se centró en el origen de los cadáveres de los extraterrestres, para dar veracidad a lo señalado, la Fuerza Aérea contó que entre 1953 y 1959 lanzó maniquís antropomorfos sobre Nuevo México con el fin de probar paracaídas de gran altitud; por lo tanto, lo que se encontró eran esos muñecos.

Tras el incidente en Roswell se habló de presencia alienígena en el planeta Tierra (Foto: Netflix)

¿REALMENTE SE OCULTA UNA VERDAD MÁS GRAVE?

A pesar de que hay ufólogos que siguen pensando que seres de otro planeta llegaron a Roswell hace varias décadas, han surgido hipótesis que explicarían por qué el Gobierno de Estados Unidos no dijo la verdad desde un comienzo. Uno de ellos está relacionada a la denuncia de prisioneros de guerra japoneses; de acuerdo con la publicación de un material secreto, ellos habrían sido usados para experimentos con los globos meteorológicos del Proyecto Mogul durante el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Se menciona que a los prisioneros más pequeños los metían en la canasta diseñada para tal propósito; por lo tanto, para cubrir este suceso se dejó que se lanzaran diversas especulaciones.

El incidente de Roswell, en 1947, fue uno de los principales eventos que durante décadas movilizó a que manifestantes exijan al gobierno mayor claridad sobre presunta información que tuviesen de vida extraterrestre (Foto: AFP)

¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE EL INCIDENTE EN ROSWELL?

Debido a que para muchos las pruebas sobre el Proyecto Mogul no son convincentes, ufólogos y varias personas continúan pensando que realmente un OVNI cayó en Roswell en 1947 y que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de ocultar la verdad durante todas estas décadas.

A raíz de este extraño suceso, “Misterios sin resolver” trata de explicar lo que realmente pasó aquel año. “En 1947, un objeto volador no identificado se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. ¿Fue espionaje o una visita alienígena? Los expertos en ovnis analizan este icónico misterio”, se lee en la descripción del episodio.