La temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters” (en español: “Monarch: Legado de monstruos”) llega a Apple TV+ en febrero del 2026, con un total de 10 episodios que se estrenarán semanalmente en la plataforma a nivel global. De esta manera, los fans del “MonsterVerse” podrán seguir la historia de Godzilla, Kong y la organización Monarch con un nuevo capítulo cada semana hasta inicios de mayo. Así, si te gustaría disfrutarlos, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento su fecha y hora de lanzamiento. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de Apple TV+ retoma la historia con el destino de Monarch y del mundo en juego, mientras los personajes regresan a la Isla Calavera y se enfrentan a un nuevo y misterioso Titán que emerge del mar.

En ese sentido, la trama continúa expandiendo el MonsterVerse de Legendary, enlazando con los eventos de películas como “Godzilla vs. Kong” y preparando el terreno para futuras historias dentro de este universo compartido.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2

Como mencioné previamente, la segunda entrega de la serie se compone de 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre febrero y mayo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters”:

Episodio 1 – “Cause and Effect” : viernes 27 de febrero del 2026

viernes 27 de febrero del 2026 Episodio 2 : viernes 6 de marzo del 2026

viernes 6 de marzo del 2026 Episodio 3 : viernes 13 de marzo del 2026

viernes 13 de marzo del 2026 Episodio 4 : viernes 20 de marzo del 2026

viernes 20 de marzo del 2026 Episodio 5 : viernes 27 de marzo del 2026

viernes 27 de marzo del 2026 Episodio 6 : viernes 3 de abril del 2026

viernes 3 de abril del 2026 Episodio 7 : viernes 10 de abril del 2026

viernes 10 de abril del 2026 Episodio 8 : viernes 17 de abril del 2026

viernes 17 de abril del 2026 Episodio 9: viernes 24 de abril del 2026

viernes 24 de abril del 2026 Episodio 10 (final de temporada): viernes 1 de mayo del 2026

Sin embargo, como es usual en el catálogo de Apple TV+, los capítulos podrían aparecer la noche de los jueves en algunos territorios.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2?

El lanzamiento de los episodios de la segunda entrega de “Monarch: Legacy of Monsters” respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los jueves España 3:00 a.m. de los viernes

Nota importante: las horas indicadas son estimaciones habituales de la plataforma, por lo que deben tomarse como información referencial.

¿CÓMO VER “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2?

La serie de acción, aventura y ciencia ficción “Monarch: Legacy of Monsters” es una producción exclusiva de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”

Año de estreno: 2023

2023 Duración promedio de episodios: 45 min.

45 min. País: Canadá

Canadá Creadores: Chris Black, Matt Fraction

Chris Black, Matt Fraction Música: Leopold Ross

Leopold Ross Compañías: Legendary Television, Safehouse Pictures, TOHO, Warner Bros. Discovery

Legendary Television, Safehouse Pictures, TOHO, Warner Bros. Discovery Distribuidora: Apple TV+

El póster de la temporada 2 de "Monarch: Legacy of Monsters", serie desarrollada por Chris Black y Matt Fraction (Foto: Warner Bros. Discovery / Apple TV+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí