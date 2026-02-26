La temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters” (en español: “Monarch: Legado de monstruos”) llega a Apple TV+ en febrero del 2026, con un total de 10 episodios que se estrenarán semanalmente en la plataforma a nivel global. De esta manera, los fans del “MonsterVerse” podrán seguir la historia de Godzilla, Kong y la organización Monarch con un nuevo capítulo cada semana hasta inicios de mayo. Así, si te gustaría disfrutarlos, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento su fecha y hora de lanzamiento. ¡Presta atención!
Vale precisar que la segunda entrega de la serie de Apple TV+ retoma la historia con el destino de Monarch y del mundo en juego, mientras los personajes regresan a la Isla Calavera y se enfrentan a un nuevo y misterioso Titán que emerge del mar.
En ese sentido, la trama continúa expandiendo el MonsterVerse de Legendary, enlazando con los eventos de películas como “Godzilla vs. Kong” y preparando el terreno para futuras historias dentro de este universo compartido.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters” - Temporada 2:
GUÍA DE EPISODIOS DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2
Como mencioné previamente, la segunda entrega de la serie se compone de 10 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre febrero y mayo del 2026.
Calendario de estreno de la temporada 2 de “Monarch: Legacy of Monsters”:
- Episodio 1 – “Cause and Effect”: viernes 27 de febrero del 2026
- Episodio 2: viernes 6 de marzo del 2026
- Episodio 3: viernes 13 de marzo del 2026
- Episodio 4: viernes 20 de marzo del 2026
- Episodio 5: viernes 27 de marzo del 2026
- Episodio 6: viernes 3 de abril del 2026
- Episodio 7: viernes 10 de abril del 2026
- Episodio 8: viernes 17 de abril del 2026
- Episodio 9: viernes 24 de abril del 2026
- Episodio 10 (final de temporada): viernes 1 de mayo del 2026
Sin embargo, como es usual en el catálogo de Apple TV+, los capítulos podrían aparecer la noche de los jueves en algunos territorios.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2?
El lanzamiento de los episodios de la segunda entrega de “Monarch: Legacy of Monsters” respeta la siguiente programación a nivel internacional:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los jueves
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:00 p.m. de los jueves
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:00 p.m. de los jueves
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:00 p.m. de los jueves
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:00 p.m. de los jueves
|España
|3:00 a.m. de los viernes
Nota importante: las horas indicadas son estimaciones habituales de la plataforma, por lo que deben tomarse como información referencial.
¿CÓMO VER “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS” - TEMPORADA 2?
La serie de acción, aventura y ciencia ficción “Monarch: Legacy of Monsters” es una producción exclusiva de Apple TV+.
Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
FICHA TÉCNICA DE “MONARCH: LEGACY OF MONSTERS”
- Año de estreno: 2023
- Duración promedio de episodios: 45 min.
- País: Canadá
- Creadores: Chris Black, Matt Fraction
- Música: Leopold Ross
- Compañías: Legendary Television, Safehouse Pictures, TOHO, Warner Bros. Discovery
- Distribuidora: Apple TV+
