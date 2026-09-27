Si llevas siguiendo la historia del boticario y sus batallas contra los mononoke desde hace un buen tiempo, debes saber que por fin llega el cierre que muchos fans esperaban. Y es que Netflix suma a su catálogo la última entrega de la trilogía animada “Mononoke”, titulada “Mononoke III: La maldición de la serpiente” (en inglés: “Mononoke The Movie: Chapter II - The Curse of the Serpent” y en su idioma original: “Gekijōban Mononoke Dai-San-Shō: Hebigami”), la película que promete resolver los hilos sembrados desde la primera cinta. Así, en esta nota, te cuento exactamente de qué trata el filme y cuándo podrás verlo completo.

Vale precisar que la saga cinematográfica arrancó en el 2024 con “Mononoke: El fantasma bajo la lluvia” y continuó en el 2025 con “Mononoke II: Las cenizas de la ira”.

De esta manera, cada entrega centró su mirada en mujeres de un rango cada vez más alto dentro del palacio.

Por otro lado, la trilogía se basa en el anime “Mononoke” (2007), que a su vez nació como un spin-off de la serie antológica “Ayakashi: Samurai Horror Tales” (2006), ambos títulos creados por Toei Animation.

Además, el tono de terror psicológico y de crítica social hacia la posición de la mujer en el Japón feudal se conserva intacto.

¿DE QUÉ TRATA “MONONOKE III: LA MALDICIÓN DE LA SERPIENTE”?

De acuerdo con Netflix Media Center, la trama de “Mononoke III: La maldición de la serpiente” retoma la calma relativa que dejaron los enfrentamientos previos del boticario contra Karakasa y Hinezumi.

Y es que, en este contexto, Yukiko, la esposa legítima del emperador, finalmente da a luz al heredero varón que tanto se esperaba en el palacio.

Sin embargo, la desaparición del niño hunde a la mujer en la angustia y la arrastra hacia una conspiración que pone en riesgo los cimientos del Ōoku.

Por si fuera poco, en medio de ese dolor, unos temblores fuera de lo común sacuden el palacio y unas escamas triangulares anuncian la llegada de un nuevo mononoke: el dios serpiente.

Y si bien los talismanes logran contenerlo, solo la espada sagrada puede acabar con él.

Entonces, para desenvainarla, el boticario necesita descubrir la Forma, la Verdad y la Razón de ese ser, un proceso que lo obliga a rastrear un secreto de 150 años de antigüedad ligado al origen mismo del Ōoku y a Ama-no-Tsubone, la fundadora del harén.

De esta forma, el relato conecta el destino de la tercera esposa legítima, los secretos de la familia Mizorogi y el motivo real detrás de las apariciones del mononoke en el palacio, en la recta final más intensa de la trilogía.

MIRA EL TRÁILER DE “MONONOKE III: LA MALDICIÓN DE LA SERPIENTE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONONOKE III: LA MALDICIÓN DE LA SERPIENTE”?

“Mononoke III: La maldición de la serpiente” se estrena en Netflix el martes 29 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “MONONOKE III: LA MALDICIÓN DE LA SERPIENTE”?

La dirección general de “Mononoke III: La maldición de la serpiente” está a cargo de Kenji Nakamura, con Tomoaki Koshida como director, mientras que el guion corre por cuenta de Yasumi Atarashi.

La música original, por su parte, es de Taku Iwasaki y el tema principal, “No Epilogue”, está interpretado por Aina The End.

Finalmente, en el reparto de voces japonesas, destacan: Hiroshi Kamiya como el boticario, además de Atsumi Tanezaki, Miyu Irino, Kenjiro Tsuda, Yoshiko Sakakibara, Haruka Tomatsu y Tomoyo Kurosawa, entre otros nombres.

La trama de la película anime "Mononoke III: La maldición de la serpiente" se desarrolla nuevamente en los ostentosos pasajes del Ōoku, el palacio interior del Castillo Edo (Foto: Studio Kafka / Eota / Netflix)

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