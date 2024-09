Aunque “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” aún no ha llegado a nuestras pantallas, la anticipación ya está en su punto más alto. La serie de Netflix, creada por Ryan Murphy, ha captado la atención del público con su enfoque innovador sobre los asesinos seriales. La primera temporada, centrada en Jeffrey Dahmer, desató una ola de fascinación y revuelo que la convirtió en un fenómeno global. Ahora, la temporada 3 está lista para sorprendernos con Charlie Hunnam, conocido por su icónico papel en “Sons of Anarchy”, como el protagonista. ¿Te intriga saber qué figura infame interpretará Hunnam? A continuación, te lo revelamos.

La franquicia “Monster” se distingue por su formato antológico, que explora en cada temporada la vida de un asesino real que dejó una marca imborrable en la historia. La primera entrega, centrada en Jeffrey Dahmer, rompió récords al alcanzar mil millones de horas de visualización en solo 60 días, estableciéndose como una de las series en inglés más vistas en la plataforma de streaming.

Tras su arrasador éxito, Netflix decidió seguir adelante con dos nuevas entregas. Con Ryan Murphy y Ian Brennan al mando, la serie continúa su exploración de casos reales y perturbadores, prometiendo mantener al público al borde de sus asientos con cada nueva historia.

¿QUIÉN SERÁ EL PROTAGONISTA DE LA TEMPORADA 3 DE “MONSTER”?

Charlie Hunnam será el encargado de dar vida a Ed Gein en la tercera temporada de “Monster”, según confirmó el propio Ryan Murphy en el avant-premiere de la segunda entrega el pasado 16 de septiembre de 2024.

Hunnam, quien saltó a la fama como Jax Teller en “Sons of Anarchy”, vuelve a la televisión para interpretar a uno de los asesinos más infames de la historia de Estados Unidos. Después de conquistar la pantalla con su papel de líder motociclista, Hunnam también ha participado en series como “Queer”, “Undeclared” y más recientemente en “Shantaram” de Apple TV+.

Con Murphy al frente, la producción arrancará en octubre, lo que significa que el showrunner continúa demostrando que su habilidad para entregar contenido impactante y veloz sigue intacta. La elección de Hunnam promete una interpretación intensa y compleja de Gein, un personaje perturbador que ha fascinado a la cultura popular durante décadas.

¿QUIÉN FUE EL ASESINO SERIAL ED GEIN?

Ed Gein, también conocido como el “Carnicero de Plainfield”, fue un asesino y ladrón de tumbas estadounidense cuyo caso inspiró a varios personajes icónicos del cine de terror, como Norman Bates (“Psicosis”) y Leatherface (“La masacre de Texas”). Gein fue arrestado en 1957 en su pequeña ciudad de Wisconsin después de que la policía encontrara restos humanos en su hogar.

Aunque solo fue condenado por dos asesinatos, su verdadera fama proviene de las macabras decoraciones en su casa, que incluían muebles y objetos hechos con partes de cuerpos humanos que robaba de cementerios.