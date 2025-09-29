¿Quién es quién en la nueva temporada de “Monster”? La serie antológica de Netflix, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, continúa explorando las mentes más perturbadas de la historia criminal estadounidense. Así, tras el éxito rotundo de las temporadas sobre Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, "Monster: The Ed Gein Story" (en español: "Monstruo: La historia de Ed Gein“) promete ser la entrega más escalofriante hasta ahora. En esta nota, te presento a su elenco completo.

Vale precisar que, a lo largo de 8 episodios, la producción narra cómo un hombre corriente de Plainfield (Wisconsin) se convirtió en una de las figuras más siniestra de la historia.

Además, según su sinopsis, revela una verdad aterradora: "los monstruos no nacen, se hacen… y los hacemos nosotros".

Antes de continuar, mira el tráiler de "Monster: The Ed Gein Story":

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

1. Charlie Hunnam como Ed Gein

Charlie Hunnam, conocido mundialmente por su papel de Jax Teller en “Sons of Anarchy”, protagoniza la serie como Edward Theodore Gein, el asesino serial y profanador de tumbas que aterrorizó Wisconsin en la década de 1950.

Su historia inspiró personajes emblemáticos del cine de terror, como Norman Bates de “Psicosis”, Leatherface de “La masacre de Texas” y Buffalo Bill de “El silencio de los inocentes”.

Charlie Hunnam como Edward Theodore Gein en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

2. Laurie Metcalf como Augusta Gein

Laurie Metcalf, famosa por sus roles en “Roseanne” y “Lady Bird”, interpreta a Augusta Gein, la madre dominante y fanática religiosa de Ed.

En la producción, la relación madre-hijo es explorada a profundidad, mostrando cómo la sobreprotección extrema de la mujer habría contribuido a los impulsos asesinos del hombre.

Laurie Metcalf como Augusta Gein en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

3. Suzanna Son como Adeline Watkins

Suzanna Son (“Red Rocket”, “Fear Street”) asume el rol de Adeline Watkins, una mujer con la que Gein tuvo una relación romántica y quien -aparentemente- fue su única compañía adulta.

Suzanna Son como Adeline Watkins en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

4. Tom Hollander como Alfred Hitchcock

Tom Hollander (“Pride and Prejudice”, “Feud: Capote vs. The Swans”) interpreta al legendario director Alfred Hitchcock, cuya película “Psicosis” se inspiró directamente en los crímenes de Gein.

Tom Hollander como Alfred Hitchcock en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

5. Olivia Williams como Alma Reville

Olivia Williams (“The Crown”, “The Sixth Sense”) le da vida a Alma Reville, la esposa de Hitchcock y guionista clave en la creación de “Psicosis”.

Olivia Williams como Alma Reville en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de " Monster: The Ed Gein Story “:

6. Lesley Manville como Bernice Worden , la propietaria de una ferretería local y la última víctima de Gein

, la propietaria de una ferretería local y la última víctima de Gein 7. Addison Rae como Evelyn Hartley , una adolescente que desapareció misteriosamente en 1953

, una adolescente que desapareció misteriosamente en 1953 8. Joey Pollari como Anthony Perkins , el actor que inmortalizó a Norman Bates en la película “Psicosis” de Hitchcock

, el actor que inmortalizó a Norman Bates en la película “Psicosis” de Hitchcock 9. Will Brill como Tobe Hooper , el director de “La masacre de Texas”

, el director de “La masacre de Texas” 10. Charlie Hall como Frank Worden , el hijo de Bernice Worden

, el hijo de Bernice Worden 11. Tyler Jacob Moore como el sheriff Schley , quien lidera la investigación contra Gein

, quien lidera la investigación contra Gein 12. Mimi Kennedy como la doctora Mildred Newman , una psicóloga conocida por sus controvertidas terapias de conversión

, una psicóloga conocida por sus controvertidas terapias de conversión 13. Vicky Krieps como Ilse Koch , una criminal de guerra nazi

, una criminal de guerra nazi 14. Robin Weigert como Enid Watkins, personaje que estaría relacionado con Adeline Watkins

