Netflix vuelve a apostar por el género ‘true crime’ con “Monster: The Ed Gein Story” (en español: “Monstruo: La historia de Ed Gein”), la tercera temporada de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan y que, previamente, exploró las biografías de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Así, es momento de adentrarnos en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal estadounidense.

Vale precisar que Edward Theodore Gein fue la fuente de inspiración de los villanos más icónicos del cine de terror. Entre ellos, destacan:

Norman Bates de “Psicosis” (1960)

de “Psicosis” (1960) Leatherface de “La masacre de Texas” (1974)

de “La masacre de Texas” (1974) Buffalo Bill de “El silencio de los inocentes” (1991)

¿DE QUÉ TRATA “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Por supuesto, “Monster: The Ed Gein Story” se centra en Ed Gein, el infame asesino serial, ladrón de tumbas y psicópata estadounidense.

La historia nos traslada a los campos helados de Wisconsin durante la década de 1950, donde un ermitaño Eddie Gein -aparentemente- tenía una vida tranquila en una granja deteriorada.

Sin embargo, esta fachada de normalidad ocultaba una espantosa casa de los horrores repleta de restos mortales.

Y es que, impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión por su madre Augusta, los crímenes perversos de Gein trascendieron la crónica policial.

En ese sentido, la serie de Netflix vuelve a plantear la pregunta central que atraviesa toda la antología: ¿Los monstruos nacen o se hacen?

MIRA EL TRÁILER DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Monster: The Ed Gein Story”:

Charlie Hunnam como Ed Gein , el protagonista de la historia

, el protagonista de la historia Laurie Metcalf como Augusta Gein , la dominante madre de Ed

, la dominante madre de Ed Tom Hollander como Alfred Hitchcock , director de "Psicosis"

, director de "Psicosis" Olivia Williams como Alma Reville , esposa y colaboradora de Hitchcock

, esposa y colaboradora de Hitchcock Addison Rae como Evelyn Hartley , una adolescente que desaparece misteriosamente

, una adolescente que desaparece misteriosamente Suzanna Son como Adeline Watkins

Vicky Krieps como Ilse Koch

Joey Pollari como Anthony Perkins

Tyler Jacob Moore como el sheriff Schley

Charlie Hall como el diputado Worden

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Los 8 episodios de “Monster: The Ed Gein Story” llegan a Netflix el viernes 3 de octubre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Monster: The Ed Gein Story", la tercera temporada de la antología "Monstruo" de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí