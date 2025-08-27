En un movimiento que ha sacudido al fandom del true crime y el terror, Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de su aclamada serie antológica “Monster”. Tras el éxito de las entregas dedicadas a Jeffrey Dahmer y a los hermanos Menendez, la plataforma ahora se sumerge en la mente de uno de los asesinos más infames de la historia estadounidense: Edward “Ed” Gein, el llamado “Monstruo de Plainfield”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Bajo el título “Monster: The Ed Gein Story”, esta temporada promete ser la más oscura y perturbadora hasta la fecha. Con estreno programado para el 3 de octubre de 2025, Netflix ya liberó un primer vistazo con imágenes cargadas de atmósfera macabra, inspiradas en la década de 1950.

No es casualidad: los crímenes de Gein fueron la semilla de clásicos del cine de terror que marcaron generaciones, desde “Psicosis” hasta “The Texas Chain Saw Massacre”.

Netflix ha compartido un primer vistazo con imágenes que evocan la atmósfera macabra de las décadas de 1950 (Foto: Netflix)

EL REPARTO DE ACTORES DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”

El reparto principal refuerza el peso de la propuesta. Charlie Hunnam lidera el elenco como Ed Gein, mostrando el contraste entre su apariencia anodina y la monstruosidad de sus actos. A su lado, Laurie Metcalf da vida a Augusta, la madre religiosa y opresiva cuya influencia enfermiza marcó a Gein de por vida. La temporada también contará con Tom Hollander interpretando nada menos que a Alfred Hitchcock, en un guiño directo al cine inspirado en los horrores de Plainfield.

El resto del elenco no se queda atrás: Lesley Manville como Bernice Worden, víctima de Gein; Olivia Williams como Alma Reville, esposa de Hitchcock; y actores como Vicky Krieps, Joey Pollari y Will Brill encarnando personajes clave de la cultura y el terror. Ryan Murphy e Ian Brennan vuelven a liderar la producción, reforzando el sello narrativo que convirtió a “Monster” en un fenómeno global.

Esta entrega promete ser la más perturbadora de la franquicia (Crédito: Netflix)

¿QUIÉN FUE REALMENTE ED GEIN?

Nacido en 1906 en Wisconsin, Gein creció bajo la sombra de una madre dominadora y fanática religiosa que lo aisló del mundo exterior. Tras quedar solo en su deteriorada granja, desarrolló una obsesión enfermiza por la anatomía femenina y la necrofilia. Sus crímenes, descubiertos en 1957, revelaron una colección grotesca: lámparas hechas de piel humana, máscaras de rostros femeninos y hasta un cinturón confeccionado con pezones.

Aunque solo se le comprobaron dos asesinatos —el de Mary Hogan y Bernice Worden—, los hallazgos en su granja lo convirtieron en una figura aterradora que rompió la frontera entre la realidad y el mito. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984.

El legado de Ed Gein trasciende los crímenes: inspiró personajes como Norman Bates en “Psicosis”, Leatherface en “The Texas Chain Saw Massacre” y Buffalo Bill en “The Silence of the Lambs”. Su influencia cultural demuestra cómo un caso real puede definir el imaginario colectivo del horror. Ahora, Netflix busca no solo contar su historia, sino también explorar cómo se construye el mito de un “monstruo americano”.

