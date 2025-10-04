Convertirse en un asesino en serie no es tarea fácil, y Charlie Hunnam lo sabe bien. El actor británico de 45 años, conocido por su papel en “Sons of Anarchy”, se adentra en uno de los personajes más oscuros de su carrera con la nueva temporada de “Monster”, la aclamada serie de Netflix. En esta tercera entrega, Hunnam interpreta al temido Ed Gein, el infame criminal estadounidense cuya historia inspiró clásicos del terror como “Psicosis” y “El silencio de los inocentes”.

Hunnam confesó durante el estreno en Nueva York que su principal reto fue “encontrar la verdad” detrás del monstruo. “Nos interesaba mucho más por qué Ed hizo lo que hizo que simplemente recrear sus crímenes”, explicó. Para el actor, lo esencial era comprender la mente y la humanidad distorsionada de Gein, más que regodearse en el horror. “Todos sabemos lo que hizo, pero lo importante era explorar qué lo llevó allí”, añadió.

El intérprete aseguró que se mantuvo fiel a la tradición narrativa del género, aquella que busca entender los rincones más extraños de la condición humana. “Reflejar ese rincón oscuro nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, porque todos somos muy extraños, incluso los más normales”, reflexionó. Con esta visión, Hunnam se propuso dar vida a un hombre marcado por el aislamiento, el abuso y la represión, más que a un simple villano.

Charlie admitió anteriormente que había tenido "pesadillas" acerca de interpretar este papel (Foto: Netflix)

LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA QUE TUVO QUE HACER HUNNAM PARA INTERPRETAR A ED GEIN

Pero la transformación de Hunnam no se limitó al aspecto emocional. El actor también realizó un drástico cambio físico para asemejarse al verdadero Gein, un hombre delgado y desnutrido que vivía prácticamente apartado del mundo.

“El primer paso fue perder 14 kilos”, reveló. “Había sufrido abusos y carecía de un contexto social real, así que su cuerpo reflejaba esa fragilidad”, agregó. Este sacrificio físico ayudó al actor a adentrarse aún más en la mente de su perturbado personaje.

Uno de los aspectos más complejos de su interpretación fue la relación de Gein con su madre, Augusta, una mujer que lo marcó profundamente. Hunnam investigó a fondo esa dinámica destructiva. “Ella le decía todos los días que lo odiaba porque no había nacido siendo la hija que ella quería”, contó. “Imaginar las consecuencias de eso, siendo la única persona con la que tuvo una relación, influyó en todo: desde la voz que usé hasta cómo se movía y hablaba con el mundo”, añadió.

EL ACTOR VALORÓ LA EXPERIENCIA DE INTERPRETAR A UN ASESINO EN SERIE

Aunque el papel es tan oscuro como perturbador, Hunnam asegura que la experiencia en el set fue sorprendentemente positiva. “Está el tema y luego está el proceso”, explicó. “Todos estábamos orgullosos del trabajo que hacíamos. A pesar de la historia sombría, la atmósfera era alegre y ligera”, sostuvo. Para él, el arte no consiste solo en contar historias difíciles, sino en el proceso de crearlas con integridad y compromiso.

El actor también compartió que, lejos de ser una experiencia abrumadora, el rodaje fue profundamente satisfactorio. “No todos los días, pero la mayoría de las veces, lograba dominarlo”, dijo entre risas. “No quiero decir que fue divertido —sería un titular terrible—, pero sí fue una experiencia hermosa. Trabajar con Max Winkler, mi querido amigo, fue inspirador”, sentenció.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.