Norman Bates de "Psycho" (1960) y Buffalo Bill de "The Silence of the Lambs" (1991) son personajes basados en la figura real de Ed Gein (Fotos: Paramount Pictures / Orion Pictures)
Norman Bates de "Psycho" (1960) y Buffalo Bill de "The Silence of the Lambs" (1991) son personajes basados en la figura real de Ed Gein (Fotos: Paramount Pictures / Orion Pictures)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

A propósito del estreno de (en español: "Monstruo: La historia de Ed Gein“), este viernes 3 de octubre en Netflix, mucha gente se ha mostrado interesada en conocer más sobre el infame y su influencia en el cine de terror. Por eso, en esta nota, te presento a cada uno de los personajes de ficción inspirados en el “carnicero de Plainfield”. ¡Presta atención!

Mira también:

Vale precisar que la producción se desarrolla a lo largo de 8 episodios y tiene en su elenco principal a estrellas como Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander y Olivia Williams.

Así, ahonda en la psicología del , explorando detalles que nos permitirían entender mejor por qué diversos cineastas tomaron sus rasgos para crear a sus ‘monstruos’ de la pantalla grande.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monster: The Ed Gein Story”:

¿QUÉ PERSONAJES DE PELÍCULAS DE TERROR SE INSPIRARON EN ED GEIN?

1. Norman Bates (“Psycho”, 1960)

Norman Bates, el icónico protagonista de “Psycho” o “Psicosis“ (1960), tiene sus raíces en la tóxica relación que Ed Gein mantuvo con su madre.

En la pantalla, Norman sufre un trastorno de identidad disociativo: asume la personalidad materna y perpetra asesinatos en el motel, reflejando la dependencia y la necrofilia que llevó a Gein a exhumar cadáveres para recrear la figura de su mamá.

Anthony Perkins como Norman Bates en la película "Psycho" (Foto: Paramount Pictures)
Anthony Perkins como Norman Bates en la película "Psycho" (Foto: Paramount Pictures)

2. Leatherface (“The Texas Chain Saw Massacre”, 1974)

Por su parte, Leatherface, de “The Texas Chain Saw Massacre” o “La masacre de Texas” (1974), evoca los rituales macabros de Gein.

En la vida real, él profanaba tumbas para recolectar piel y huesos con fines decorativos; y, en el cine, el personaje utiliza una máscara de piel humana y una motosierra para causar terror.

Leatherface y su motosierra son los protagonistas de una de las escenas más memorables de “La masacre de Texas” y del cine de terror en general (Foto: Bryanston Picture)
Leatherface y su motosierra son los protagonistas de una de las escenas más memorables de “La masacre de Texas” y del cine de terror en general (Foto: Bryanston Picture)

3. Buffalo Bill (“The Silence of the Lambs”, 1991)

Finalmente, Buffalo Bill, de “The Silence of the Lambs” o “El silencio de los inocentes” (1991), retoma la idea de Gein de incorporar partes humanas en mobiliario y vestimenta con tal de “convertirse” en su madre fallecida.

Así, en la película, el personaje secuestra mujeres para desollar sus pieles y confeccionar un traje que le permita transformarse, repitiendo el ‘modus operandi’ necrofílico y la construcción de un alter ego a partir de la piel ajena del asesino real.

Cabe resaltar que, en la cinta, Anthony Hopkins interpreta al Dr. Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y asesino caníbal encarcelado que ayuda a la agente del FBI Clarice Starling (Jodie Foster) a capturar a Buffalo Bill.

Ted Levine como Jame "Buffalo Bill" Gumb en una escena de la película "The Silence of the Lambs" (Foto: Orion Pictures)
Ted Levine como Jame "Buffalo Bill" Gumb en una escena de la película "The Silence of the Lambs" (Foto: Orion Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC