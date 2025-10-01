Varios años antes de convertirse en un asesino serial, Ed Gein era un niño cuya madre al tomarlo en sus brazos recién nacido le juró a Dios que se encargaría de su educación para convertirlo en una persona de bien. Sin embargo, al ser una fanática religiosa, en su afán de protegerlo del mal, creó un monstruo, que tiempo después fue conocido como el “Carnicero de Plainfield”. A continuación, te doy a conocer quién fue Augusta Gein, su progenitora.

Antes te preciso que la historia de este personaje inspiró las películas “Psicosis”, “La masacre de Texas” y “El silencio de los inocentes”; y ahora la serie “Monster: The Ed Gein Story” que se estrena este 3 de octubre de 2025 vía Netflix.

En "Monster: La historia de Ed Gein", él estaba obsesionado con su mamá, a quien adoraba (Foto: Netflix)

¿QUIÉN FUE AUGUSTA GEIN?

Augusta Wilhelmine Gein nació el 21 de julio de 1878. Era una mujer muy religiosa, dominante y estricta que se casó con George Gein en 1900. Fruto de su matrimonio nacieron Henry (en enero de 1902) y Ed (en agosto de 1906), a quienes crio bajo estrictas reglas, pues al considerar que todos eran “impuros”, los aisló del resto de niños; es más les prohibió tener amigos en la escuela, y si no obedecían, los castigaba duramente. Cabe mencionar que su esposo era alcohólico y gastaba todo su dinero en el bar del pueblo.

Al ser la jefa de su hogar, tomó el mando de su casa y la educación de sus hijos se basaba en la religión, pero de una manera distorsionada, pues los obligaba a leer la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, para interpretarla de manera cruda. Sus sermones se basaban en el pecado y el castigo divino con el fin de recalcarles de que si se alejaban de todas sus enseñanzas, Dios no iba a tener piedad con los pecadores.

Asimismo, no toleraba ningún error, pues al considerar que crio a sus dos hijos para ser hombres muy disciplinados, los sometía a castigos brutales si en caso fallaban. No solamente ello, también los preparó para cuando conocieran a alguna muchacha; fiel a su estilo, siempre les recalcaba que no podían acercarse a ellas porque eran impuras.

Tanta era su obsesión de que la maldad no alcance a sus hijos que vendió su pequeña tienda familiar de comestibles en La Crosse y se mudó con toda su familia a una granja en Plainfield. Ahí vivieron aislados del mundo.

Tras la muerte de su hijo Henry, Augusta sufrió un derrame cerebral grave, por lo que requería cuidados, algo que hizo Ed en su casa de campo, donde no tenían agua ni electricidad. Una vez que la mujer sufrió su segundo derrame cerebral, ella falleció en diciembre de 1945 a los 67 años y fue enterrada en el cementerio Spiritland en Plainfield. Esto llevó a que el conocido como al asesino serial levantar una especie de santuario en su nombre.

Augusta Gein era muy estricta y dura en la crianza de sus dos hijos (Foto: Netflix)

