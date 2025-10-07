“Monster: The Ed Gein Story” de Netflix impacta no solo por la crudeza de los crímenes, sino también por la manera en la que la serie se centra, casi obsesivamente, en la figura de Augusta Gein, la madre del protagonista. Ed Gein, conocido como “El Carnicero de Plainfield”, tenía una fijación enfermiza con su madre, pero hubo algo que me generó ciertas dudas: su padre, George Gein, apenas aparece en una escena.

La historia de George Philip Gein, padre del asesino, es triste y también clave para entender la oscuridad que envolvió a Ed desde pequeño. Así que en esta nota quiero contarte quién fue realmente este hombre y por qué su presencia es casi invisible en la serie, a pesar de haber sido una figura determinante en la vida del asesino serial, aunque no por buenas razones.

Laurie Metcalf como Augusta Gein en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ERA REALMENTE EL PADRE DE ED GEIN?

George Gein no fue un modelo a seguir, sino todo lo contrario. Nació en el siglo XIX y, como muchos hombres de la época, tuvo una vida marcada por el trabajo duro y la frustración. Se casó con Augusta en 1900 y juntos tuvieron dos hijos: Henry y Edward Theodore Gein, este último en 1906. La familia se trasladó desde La Crosse hasta una granja en las afueras de Plainfield, Wisconsin, en busca de aislamiento y una vida “más pura”, al menos bajo la visión estricta de Augusta.

George intentó ganarse la vida de muchas formas: fue carpintero, curtidor de pieles y hasta vendedor de seguros, pero nunca logró estabilidad. Y como suele ocurrir cuando la vida golpea fuerte, se refugió en el alcohol. No era raro que estuviera ebrio durante el día, y según reportes recopilados por A&E Crime + Investigation, descargaba su frustración con violencia.

En aquella época eso no existía tanta libertad con los temas mentales. En la casa de los Gein, lo que había era un ambiente sofocante. George no solo era alcohólico: también abusaba física y verbalmente de sus hijos. Según informes de EBSCO, tanto Henry como Ed vivieron una infancia de miedo constante, donde cualquier provocación mínima podía desencadenar una golpiza.

Augusta, lejos de ser un consuelo, alimentaba ese infierno con sus propias ideas religiosas extremas. Decía que las mujeres eran la raíz del pecado, que el alcohol era obra del diablo, y que el mundo estaba podrido. Así que, con seguridad, se podría decir que no era el mejor lugar para que un niño crezca, como probablemente habrás concluido tras ver la serie de Netflix.

LA MUERTE DE GEORGE

George Gein murió en 1940 de una insuficiencia cardíaca. No dejó más que deudas y un legado de trauma. Para entonces, Ed tenía 34 años y ya mostraba signos de comportamiento extraño. Con la figura paterna fuera del camino, fue Augusta quien asumió el control total del hogar. Ed y su hermano Henry empezaron a hacer trabajos temporales para sobrevivir, pero las cosas en casa seguían siendo todo menos normales.

Poco después, en 1944, Henry murió en circunstancias que hasta hoy siguen siendo sospechosas. Y un año más tarde, Augusta también falleció, dejando a Ed completamente solo y con todo el espacio del mundo para dejar volar sus fantasías macabras.

¿POR QUÉ GEORGE SOLO APARECE EN UNA ESCENA DE LA SERIE?

Si ya viste “Monster: The Ed Gein Story”, sabrás que George aparece solo al inicio del episodio 3. Está borracho, se desmaya y se orina en la cocina. Augusta lo echa de la casa con desprecio, y le repite a Ed que “nunca toque a una mujer”. Y listo. No lo volvemos a ver más. ¿Pero por qué?

La respuesta está en el enfoque narrativo de Ryan Murphy e Ian Brennan. La serie no intenta contar cada detalle de la vida de Gein, sino centrarse en lo que realmente lo formó como asesino: la relación enfermiza con su madre. George fue una presencia destructiva, sí, pero la serie apuesta por mostrar el impacto psicológico más que el contexto completo.

Además, buena parte de la historia se sitúa después de 1940, año en que George ya había muerto. Su ausencia en pantalla tiene más que ver con una decisión narrativa que con un descuido.

Darin Cooper como George Philip Gein en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

