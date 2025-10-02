“Monster: The Ed Gein Story” (en español: “Monstruo: La historia de Ed Gein”) se estrena este viernes 3 de octubre, centrándose en la figura de Ed Gein, el “Carnicero de Plainfield” que aterrorizó a Estados Unidos en la década de los 50’s. Así, la serie de Netflix incluye a una adolescente desaparecida en la vida real como uno de sus personajes secundarios. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre ella? Pues, en esta nota, te cuento quién fue Evelyn Hartley.

Vale precisar que esta es la tercera temporada de la exitosa franquicia “Monster” de Ryan Murphy e Ian Brennan, la cual—ahora—explora la mente del asesino serial que inspiró clásicos de terror como “Psicosis” y “El silencio de los inocentes”.

Además, la aparición de Evelyn Hartley (interpretada por Addison Rae) como parte del elenco plantea interrogantes sobre la verdadera conexión de la joven con uno de los asesinos más macabros de EE. UU.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monster: The Ed Gein Story”:

¿QUIÉN ERA EVELYN HARTLEY?

Evelyn Grace Hartley nació el 21 de noviembre de 1938 en La Crosse, Wisconsin. Ella era la hija de Richard Hartley, un profesor universitario, y trabajaba como niñera de la bebé de Viggo Rasmussen, otro catedrático del La Crosse State College (actual Universidad de Wisconsin-La Crosse).

¿QUÉ PASÓ LA NOCHE DE LA DESAPARICIÓN DE EVELYN HARTLEY?

El 24 de octubre de 1953, Evelyn llegó a casa de los Rasmussen para cuidar a la pequeña de la familia.

No obstante, ese día sería crítico para ella: la joven desapareció y su padre, cuando fue a buscarla, halló la vivienda desordenada, los zapatos de la chica esparcidos y una ventana del sótano forzada.

También se encontraron marcas de palanca en algunas ventanas y huellas de pisadas en ciertas zonas de la casa, así como sangre tanto dentro de la vivienda como en el patio.

Además, la niña que Evelyn estaba cuidando permanecía dormida e ilesa en su cuna.

¿CUÁL FUE LA CONEXIÓN DEL CASO DE EVELYN HARTLEY CON ED GEIN?

Tras arrestar a Ed Gein en 1957, la policía lo consideró sospechoso de la desaparición, ya que—en ese momento—se encontraba visitando a un pariente a pocas manzanas de la casa de los Rasmussen.

Sin embargo, el asesino pasó dos pruebas del detector de mentiras y no se hallaron restos de Evelyn en su propiedad, quedando oficialmente absuelto ese año.

A pesar de ello, algunos siguen considerando a Gein como sospechoso y, aunque un testimonio grabado apuntó a otros presuntos implicados, todavía no hay avances definitivos en el caso real.

Así, más de 70 años después de los hechos, el misterio de Evelyn Hartley permanece sin resolverse, posicionándose como uno de los relatos criminales más misteriosos de Wisconsin que ahora se aborda en “Monster: The Ed Gein Story”

Las historias de Ed Gein y Evelyn Hartley se conectan en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

