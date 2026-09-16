La actriz estadounidense Ella Beatty interpreta a Lizzie Borden en “Monster: The Lizzie Borden Story”, la cuarta temporada de la serie antológica de Ryan Murphy (Foto: Netflix)
La actriz estadounidense Ella Beatty interpreta a Lizzie Borden en “Monster: The Lizzie Borden Story”, la cuarta temporada de la serie antológica de Ryan Murphy (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Lizzie Borden, la infame mujer de Massachusetts acusada del asesinato a hachazos de sus padres en 1892, es la protagonista de la cuarta temporada de la exitosa serie antológica de Netflix creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, “” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español). Y (“Feud: Capote vs. The Swans”, “If I Had Legs I’d Kick You”), quien se preparó arduamente para desempeñar dicho papel. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva entrega? ¿Cómo ver?

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Estoy muy emocionada de que los espectadores puedan disfrutar de nuestra exploración de la historia de Lizzie Borden y de las preguntas que su vida sigue suscitando hasta el día de hoy”, . “Ha sido un sueño hecho realidad investigar la psicología de esta compleja persona y examinar un crimen estadounidense que, por su magnitud, parece casi mítico. Esta temporada nos presenta a nuestro primer Monstruo femenino y profundiza en la ira y la represión femeninas, temas que me resultan sorprendentemente relevantes.”

El reparto de “”, que se ambienta en la era victoriana y tiene ocho episodios, también incluye a Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Jessica Barden, Joey Pollari, Billie Lourd y Sarah Paulson.

Rebecca Hall interpreta a Abby Borden en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story", que se estrena el 17 de septiembre (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)
Rebecca Hall interpreta a Abby Borden en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story", que se estrena el 17 de septiembre (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

Monstruo: , que narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de un asesino, se estrenará el jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

Al igual que las anteriores temporadas de la serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan, . Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes

¿A QUÉ HORA VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) /3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m.
España9:00 a.m.

TRÁILER DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

¿DE QUÉ TRATA “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Monster: The Lizzie Borden Story”, “cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un ícono que se niega a vivir prisionera en una jaula, optando en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

  • Ella Beatty como Lizzie Borden.
  • Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada doméstica que vive con los Borden.
  • Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie.
  • Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie.
  • Billie Lourd como Emma, la hermana mayor de Lizzie.
  • Jessica Barden como Nance O’Neil, una amiga actriz de Lizzie.
  • Sarah Paulson como Aileen Wuornos.
Ella Beatty como Lizzie Borden y Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan en una escena de la serie "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)
Ella Beatty como Lizzie Borden y Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan en una escena de la serie "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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