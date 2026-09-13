Ryan Murphy e Ian Brennan vuelven a remecer el catálogo de Netflix con una nueva entrega de “Monster” (en español: “Monstruo”), su franquicia más comentada. Y es que la serie antológica que ya retrató a Jeffrey Dahmer, a los hermanos Menéndez y a Ed Gein ahora pone el foco en una figura que lleva más de un siglo generando teorías y fascinación: Lizzie Borden. Así, si te preguntas de qué trata exactamente esta temporada de la producción y cuándo podrás verla, aquí te cuento todos los detalles que debes conocer sobre “Monster: The Lizzie Borden Story” (o “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”).

Vale precisar que este es el cuarto capítulo de la antología, la cual arrancó con la exitosa “Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, continuó con “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y tuvo su entrega más reciente con “Monster: The Ed Gein Story”.

De esta manera, “Monster: The Lizzie Borden Story” se convierte en la primera temporada de la saga protagonizada por una mujer señalada como asesina.

¿DE QUÉ TRATA “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

La serie se ambienta en 1892, en Fall River, Massachusetts, y se centra en la hija reprimida de una familia adinerada que, junto a una empleada doméstica rebelde, queda atrapada en un hogar marcado por la humillación y la crueldad.

En este contexto, según Netflix Tudum, ambas escapan hacia una fantasía de deseo, poder y venganza que termina desembocando en el brutal asesinato sin resolver de Andrew y Abby Borden, el padre y la madrastra de Lizzie, respectivamente.

Así, “Monster: The Lizzie Borden Story” plantea explorar la misoginia, los roles de género y las expectativas sociales impuestas a las mujeres en la era victoriana, además de abordar temas de clase y sexualidad.

MIRA EL TRÁILER DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la serie de Netflix:

Ella Beatty , hija de Annette Bening y Warren Beatty, como Lizzie Borden

, hija de Annette Bening y Warren Beatty, como Lizzie Borden Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada de los Borden

como Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada de los Borden Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie

como Andrew Borden, el padre de Lizzie Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie

como Abby Borden, la madrastra de Lizzie Billie Lourd como Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie

como Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie Jessica Barden como Nance O’Neill, la amiga actriz de Lizzie

como Nance O’Neill, la amiga actriz de Lizzie Sarah Paulson como Aileen Wuornos

como Aileen Wuornos Joey Pollari como John Morse, el tío materno de Lizzie

Asimismo, la dirección de los episodios recae en Max Winkler y Sarah Adina Smith.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY” Y DÓNDE VERLA?

“Monster: The Lizzie Borden Story” llega a Netflix el jueves 17 de septiembre del 2026 con sus ocho capítulos disponibles de forma simultánea en todo el mundo.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Monster: The Lizzie Borden Story", serie que explora géneros como el drama y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

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