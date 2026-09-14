Netflix tiene lista una nueva entrega de “Monster” (en español: “Monstruo”), la exitosa serie antológica de crímenes reales que ya ha contado la historia de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein. Se trata de “Monster: The Lizzie Borden Story” (o “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”), producción que llega como la cuarta temporada de la franquicia creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para la plataforma de streaming de la “N” roja, centrada ahora en una sospechosa que fue juzgada y absuelta por uno de los casos más célebres de la historia criminal estadounidense.

Vale precisar que el proyecto reconstruye la historia de Lizzie Borden, la joven acusada de asesinar a hachazos a su padre y a su madrastra en 1892.

Así, marca la primera vez que la serie pone a una mujer en el centro del relato, el cual explora cómo la misoginia, los roles de género y las expectativas sociales de la era victoriana influyeron en la percepción pública de la protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monster: The Lizzie Borden Story”:

LA VERDADERA HISTORIA DETRÁS DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

Tal como te puedes imaginar, los hechos base detrás de la producción sí ocurrieron: Andrew y Abby Borden fueron asesinados por un arma de tipo hacha dentro de su casa en Fall River, Massachusetts, la mañana del 4 de agosto de 1892.

De acuerdo con Smithsonian, Abby recibió 19 golpes y Andrew 10 u 11, una cifra que coincide con un total de aproximadamente 30 impactos.

Además, Andrew fue hallado primero: Lizzie afirmó haber encontrado el cuerpo de su padre en el sofá de la sala y después llamó a la empleada doméstica Bridget Sullivan (“Maggie”), quien bajó y confirmó la escena antes de que vecinos y el médico local fueran alertados.

Más tarde, y ya con testigos presentes, se descubrió el cuerpo de Abby en una habitación del piso superior, lo que llevó a la policía a sospechar que ambos asesinatos se habían cometido con una diferencia de alrededor de hora y media.

LA INVESTIGACIÓN, EL JUICIO Y LA ABSOLUCIÓN DE LIZZIE BORDEN

Lizzie Borden, la hija menor de Andrew, fue detenida en agosto de 1892 tras una investigación en la que sus declaraciones sobre lo que hizo aquella mañana resultaron contradictorias para las autoridades.

Aquí, uno de los elementos que más alimentó las sospechas en su contra fue el testimonio de Alice Russell, amiga de la familia, quien declaró que Lizzie quemó un vestido pocos días después del crimen, alegando que estaba manchado de pintura (hecho que fue interpretado como un posible intento de destruir pruebas).

Entonces, el juicio comenzó en junio de 1893 en New Bedford y se prolongó alrededor de tres semanas, con una cobertura periodística intensa.

Eventualmente, el jurado, compuesto por doce hombres, deliberó menos de dos horas antes de declarar a Lizzie inocente el 20 de junio de 1893.

¿Las razones detrás de su decisión? Pues, se basaron en la ausencia de evidencia física directa y en una lectura muy marcada por las ideas de la época sobre la “incapacidad” de una mujer respetable para cometer un crimen tan brutal.

Y, aunque fue absuelta, Lizzie continuó siendo la principal sospechosa a ojos de la opinión pública.

De esta manera, el caso nunca se cerró de manera oficial: nadie más fue acusado y, más de 130 años después, sigue sin saberse con certeza qué ocurrió dentro de la casa Borden aquella mañana.

¿QUÉ TANTO ES REALIDAD EN “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

Como se esperaba, la serie de Netflix se apoya en elementos documentados: el lugar y la fecha de los asesinatos, la naturaleza del arma, la relación familiar entre Andrew, Abby y Lizzie, la investigación centrada en esta última y el veredicto de absolución de 1893.

Asimismo, respeta el contexto social de una familia acomodada de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX y el peso de las normas de género sobre la conducta esperada de una mujer soltera de clase media-alta.

Sin embargo, donde la producción asume mayor libertad es en la psicología de los personajes y en la construcción de la relación entre Lizzie y Bridget.

Y es que “Monster: The Lizzie Borden Story” se inclina abiertamente hacia la idea de un vínculo romántico y usa ese eje para explorar la represión, la violencia doméstica y la rabia femenina, algo que va más allá de lo que consignan las fuentes judiciales.

Recuerda: el show televisivo llega a Netflix el jueves 17 de septiembre del 2026.

"Monster: The Lizzie Borden Story" consta de 8 episodios en total y se centra en el primer "monstruo" femenino de la franquicia (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

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