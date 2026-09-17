Después de casi un año, Ryan Murphy e Ian Brennan regresan con una nueva temporada de la serie antológica de Netflix, “Monster”. Los nuevos ocho episodios reconstruyen los sucesos de 1892 en Fall River, Massachusetts, cuando Lizzie Borden fue acusada de asesinar brutalmente a su padre y a su madrastra con un hacha. Esta es la primera entrega de la saga que se centra en una presunta homicida y en una figura femenina. La encargada de darle vida a este complejo personaje es Ella Beatty (“Feud: Capote vs. The Swans”, “If I Had Legs I’d Kick You”).

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Vicky Krieps (“Phantom Thread”, “Monster: The Ed Gein Story”), Charlie Hunnam (“Monster: The Ed Gein Story”, “Sons of Anarchy”), Rebecca Hall, Jessica Barden (“The End of the F***ing World”, “Dune: Prophecy”), Joey Pollari, Billie Lourd (“American Horror Story”, “The Last Showgirl”) y Sarah Paulson (“Ratched”, “Bird Box”) también forman parte del elenco principal de “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español).

Mientras los primeros actores de lista interpretan a personajes relacionados con la protagonista de la cuarta temporada, Sarah Paulson asume el papel de no interviene directamente en la historia principal. Se trata de una asesina serial de la década de 1990.

Sarah Paulson interpreta a Aileen Wuornos en “Monster: The Lizzie Borden Story”, la cuarta temporada de la serie antológica de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

EL PERSONAJE DE SARAH PAULSON EN “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

Sarah Paulson, reconocida por producciones como “American Horror Story”, “12 años de esclavitud”, “Carol”, “Glass” y “Run”, interpreta a Aileen Wuornos en “Monster: The Lizzie Borden Story”. Esta asesina en serie admitió haber asesinado a siete hombres en distintas regiones de Estados Unidos.

La trabajadora sexual que cometió dichos crímenes entre 1989 y 1990 fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida. Aunque vivió en una época completamente distinta a Lizzie Borden, Aileen Wuornos desempeña un papel fundamental en escenas de la serie ambientadas décadas después.

Su aparición en la cuarta temporada de “Monster” se debe a un recurso narrativo y temático de los creadores Ryan Murphy e Ian Brennan para explorar un concepto más amplio: el origen de la violencia e ira femenina a lo largo de la historia.

“La serie explora el legado de la rabia femenina y su reacción ante las circunstancias que se les presentan”, explicó Ella Beatty a Tudum. “Creo que existe una conexión [entre Borden y Wuornos] que Ryan e Ian estaban interesados ​​en analizar y explorar”.

Por su parte, Ian Brennan señaló que, Aileen Wuornos “es un personaje fascinante. Podría protagonizar fácilmente una temporada entera de la serie”.

De hecho, su historia fue plasmada en la película “Monster” de Patty Jenkins. En esa producción, Charlize Theron fue la encargada de interpretar a Aileen Wuornos y ganó un premio Óscar en 2004 por su trabajo.

La asesina serial Aileen Wuornos (Sarah Paulson) en la escena de su juicio en el octavo episodio de la serie “Monster: The Lizzie Borden Story” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

“Monster: The Lizzie Borden Story” está disponible en Netflix a partir del 17 de septiembre de 2026. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie antológica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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