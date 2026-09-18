Lizzie Andrew Borden, también conocida como la loca del hacha, es la protagonista de la cuarta temporada de “Monster”, serie antológica de Netflix creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan. El rol de la única sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra, que tuvieron lugar en su casa el 4 de agosto de 1892, recae en Ella Beatty, actriz de 26 años recordada por su participación en “Feud: Capote vs. The Swans”, “If I Had Legs I’d Kick You”. Pero ella no fue la única sospecha del caso, Bridget Sullivan, la empleada doméstica de los Borden, también fue investigada.

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Vicky Krieps, reconocida por sus papeles en la película “Phantom Thread” y la serie alemana “Das Boot”, interpreta a Bridget “Maggie” Sullivan en la serie de Netflix, donde es presentada como la principal instigadora del crimen. En la ficción, la muestran inculcando ideales modernos en la mente de Lizzie, así como, manipulando a la familia para la que trabajaba.

Además, en “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español), se sugiere que Lizzie y Bridget eran amantes e idearon juntos el plan para escapar juntas. De hecho, se muestra que la empleada ayuda a la protagonista con un intento de envenenamiento y es la primera en atacar a Andrew Borden con un hacha

Durante la investigación policial y el juicio, se niega a testificar contra Lizzie y más tarde, inicia una relación romántica con ella. No obstante, esto solo es una versión ficcionalizada de la historia. Entonces, ¿quién era realmente Bridget Sullivan y qué relación tenía con Lizzie Borden?

La actriz Ella Beatty es la encargada de interpretar a Lizzie Borden en "Monster: The Lizzie Borden Story", serie antológica de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ERA REALMENTE BRIDGET SULLIVAN?

Bridget Sullivan era una inmigrante irlandesa de 26 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia Borden en Fall River, Massachusetts, durante los brutales asesinatos de 1892. De hecho, fue la primera en dar la voz de alarma. De acuerdo con su testimonio, estaba limpiando ventanas en el exterior cuando ocurrió el asesinato de Abby y descansando en su habitación del ático cuando mataron a Andrew.

En el libro “The Trial of Lizzie Borden” escrito por Cara Robertson en 2019, se menciona que Sullivan había amenazado con abandonar su trabajo con los Borden en varias ocasiones. Pero se quedó “por lealtad a Abby Borden, a quien describió como una ‘mujer encantadora’”. Esto alimentó los rumores de que existía un romance con la principal sospechosa.

Después del famoso y mediático juicio, donde Lizzie Borden fue absuelta, Bridget Sullivan abandonó Fall River y se mudó a Montana, donde trabajó de nuevo como empleada doméstica, se casó brevemente y vivió de forma anónima hasta su fallecimiento en 1948.

Ella Beatty como Lizzie Borden y Vicky Krieps como Bridget Sullivan en una escena de la serie "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

BRIDGET SULLIVAN Y LIZZIE BORDEN ¿TUVIERON UN ROMANCE?

A pesar de los rumores y las teorías de conspiración, no existen pruebas que confirmen una relación amorosa entre Bridget Sullivan y Lizzie Borden, como se muestra en la serie de Ryan Murphy “Monster: The Lizzie Borden Story”.

Criminólogos y novelistas teorizaron que Bridget ayudó a Lizzie a cometer los asesinatos, a esconder el hacha. Sin embargo, los investigadores de la época descartaron esto porque Bridget no tenía ningún motivo para matar a los Borden.

Los rumores sobre la sexualidad de Lizzie se basaban en que estaba soltera a los 32 años, nunca se casó ni tuvo hijos. A esto, se sumó su estrecha amistad con la actriz Nance O’Neil. Sin embargo, nada de eso confirma el supuesto romance con Sullivan.

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