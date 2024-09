La serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (en español: “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”) ya está disponible en Netflix, por lo que los suscriptores de la plataforma de streaming podemos acercarnos al oscuro caso de la vida real sobre los hermanos que fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menendez. Así, si has visto la serie, seguro te habrás dado cuenta de que la música de la década de los 90 tiene gran importancia en la producción. Por eso, en esta nota, te presento la lista completa de canciones del soundtrack del programa. ¡Seguro agregas varios de los temas a tu playlist!

Vale precisar que el show se lanzó el jueves 19 de septiembre del 2024 y se desarrolla a lo largo de 9 episodios, basados en la vida de los hermanos Menendez, quienes argumentaron que sus actos fueron consecuencia del miedo generado por los malos tratos y abusos a los que los sometieron sus padres.

De esa forma, la serie de Netflix analiza el histórico caso que conmocionó al mundo, despertó la fascinación del público por los crímenes reales y, por si fuera poco, nos plantea una pregunta: ¿quiénes son los verdaderos monstruos?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”:

LISTA DE CANCIONES DE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”

A continuación, repasa la lista completa de canciones de la serie de Netflix.

Episodio 1

“Songbird” - Kenny G

“Girl You Know It’s True” - Milli Vanilli

“Girl I’m Gonna Miss You” - Milli Vanilli

“Blame It On the Rain” - Milli Vanilli

Episodio 2

“Ice Ice Baby” - Vanilla Ice

Episodio 3

“Dirty Cash (Money Talks) [Sold Out 7 Inch Mix]” - The Adventures of Stevie V

“The Power” - SNAP!

Episodio 6

“Don’t Dream It’s Over” - Crowded House

Episodio 9

“Girl I’m Gonna Miss You” - Milli Vanilli

¿QUIÉN COMPUSO LA BANDA SONORA DE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”?

Además de canciones muy famosas de los 90′s, la banda sonora del compositor Thomas Newman y su hija Julia Newman acompañan la historia de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.

Esta incluye los temas que se oyen en algunas de las escenas más importantes de la serie y puedes escucharla completa en su lista de reproducción oficial de Spotify.

OTROS TRABAJOS DESTACADOS DE THOMAS NEWMAN

En la filmografía del galardonado compositor estadounidense Thomas Newman, también se incluye su trabajo en las siguientes producciones:

“Fried Green Tomatoes” (1991)

“The Shawshank Redemption” (1994)

“American Beauty” (1999)

“The Green Mile” (1999)

“Erin Brockovich” (2000)

“Road to Perdition” (2002)

“Finding Nemo” (2003)

“WALL•E” (2008)

“Skyfall” (2012)

“1917″ (2019)