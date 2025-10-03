Si te preguntas qué tan fieles son las representaciones de los actores de “Monstruo: La historia de Ed Gein” (en su idioma original: “Monster: The Ed Gein Story”), esta nota es para ti. Aquí te presento la comparación entre algunos miembros del elenco principal y las personas reales que interpretan. ¡Presta atención!
Vale precisar que esta es la tercera temporada de “Monster”, la serie antológica de Netflix que—previamente—nos acercó a los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.
Ahora, con el relato sobre el criminal que inspiró la creación de diversos personajes del cine de terror, se presenta como la entrega de la producción “más perturbadora hasta el momento”.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Monstruo: La historia de Ed Gein”:
¿CÓMO SE VEÍAN LOS PERSONAJES REALES DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN”?
1.Ed Gein (interpretado por Charlie Hunnam)
Las fotografías históricas de Edward Theodore Gein lo mostraban como un hombre de complexión delgada y rasgos faciales angulares.
En la serie, Charlie Hunnam logró una transformación física notable para interpretarlo, perdiendo peso significativo durante el rodaje para coincidir con la apariencia de Gein.
2. Adeline Watkins (interpretada por Suzanna Son)
En la vida real, Adeline Watkins habría sido la compañera romántica de Gein durante años.
En la serie, ella está interpretada por la actriz Suzanna Son.
3. Bernice Worden (interpretada por Lesley Manville)
Bernice Worden fue la última víctima mortal de Gein. Las fotografías históricas la muestran como una mujer de mediana edad.
En la producción, la actriz que la interpreta es la reconocida Lesley Manville.
4. Alfred Hitchcock (interpretado por Tom Hollander)
Alfred Hitchcock fue el legendario director que se inspiró en los crímenes de Gein para crear la película “Psicosis” en 1960.
En la serie, él está interpretado por Tom Hollander.
5. Alma Reville (interpretada por Olivia Williams)
Alma Reville fue la brillante esposa y colaboradora creativa de Alfred Hitchcock.
La actriz seleccionada para darle vida en pantalla es Olivia Williams.
6. Anthony Perkins (interpretado por Joey Pollari)
Anthony Perkins fue el actor que inmortalizó a Norman Bates en la película “Psicosis”.
En la producción de Netflix, él está interpretado por Joey Pollari.
7. Ilse Koch (interpretada por Vicky Krieps)
Ilse Koch fue una criminal de guerra nazi.
En la serie, ella está interpretada por la talentosa Vicky Krieps.
