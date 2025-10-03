Si te preguntas qué tan fieles son las representaciones de los actores de “Monstruo: La historia de Ed Gein” (en su idioma original: “Monster: The Ed Gein Story”), esta nota es para ti. Aquí te presento la comparación entre algunos miembros del elenco principal y las personas reales que interpretan. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta es la tercera temporada de “Monster”, la serie antológica de Netflix que—previamente—nos acercó a los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.

Ahora, con el relato sobre el criminal que inspiró la creación de diversos personajes del cine de terror, se presenta como la entrega de la producción “más perturbadora hasta el momento”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monstruo: La historia de Ed Gein”:

¿CÓMO SE VEÍAN LOS PERSONAJES REALES DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN”?

1.Ed Gein (interpretado por Charlie Hunnam)

Las fotografías históricas de Edward Theodore Gein lo mostraban como un hombre de complexión delgada y rasgos faciales angulares.

Ed Gein en una imagen del archivo del documental "Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein" (Foto: Amazon MGM Studios)

En la serie, Charlie Hunnam logró una transformación física notable para interpretarlo, perdiendo peso significativo durante el rodaje para coincidir con la apariencia de Gein.

Charlie Hunnam como Edward Theodore Gein en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

2. Adeline Watkins (interpretada por Suzanna Son)

En la vida real, Adeline Watkins habría sido la compañera romántica de Gein durante años.

La imagen de Adeline Watkins en una nota periodística de un diario local (Foto: Wisconsin State Journal)

En la serie, ella está interpretada por la actriz Suzanna Son.

Suzanna Son como Adeline Watkins en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

3. Bernice Worden (interpretada por Lesley Manville)

Bernice Worden fue la última víctima mortal de Gein. Las fotografías históricas la muestran como una mujer de mediana edad.

Bernice Worden fue la última víctima de Ed Gein. Ella era la propietaria de una ferretería local (Foto: IMDb)

En la producción, la actriz que la interpreta es la reconocida Lesley Manville.

Lesley Manville como Bernice Worden en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

4. Alfred Hitchcock (interpretado por Tom Hollander)

Alfred Hitchcock fue el legendario director que se inspiró en los crímenes de Gein para crear la película “Psicosis” en 1960.

Imagen promocional del documental "Yo soy Alfred Hitchcock" (Foto: HBO)

En la serie, él está interpretado por Tom Hollander.

Tom Hollander como Alfred Hitchcock en una escena de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

5. Alma Reville (interpretada por Olivia Williams)

Alma Reville fue la brillante esposa y colaboradora creativa de Alfred Hitchcock.

Alma Reville fue una reconocida guionista y editora inglesa (Foto: AFP)

La actriz seleccionada para darle vida en pantalla es Olivia Williams.

Olivia Williams como Alma Reville en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

6. Anthony Perkins (interpretado por Joey Pollari)

Anthony Perkins fue el actor que inmortalizó a Norman Bates en la película “Psicosis”.

Anthony Perkins como Norman Bates en la película "Psycho" (Foto: Paramount Pictures)

En la producción de Netflix, él está interpretado por Joey Pollari.

Joey Pollari como Anthony Perkins en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

7. Ilse Koch (interpretada por Vicky Krieps)

Ilse Koch fue una criminal de guerra nazi.

Ella es Ilse Koch, el oscuro personaje real que inspiró a Ed Gein (Foto: Wikipedia / Dominio público)

En la serie, ella está interpretada por la talentosa Vicky Krieps.

Vicky Krieps como Ilse Koch en la serie "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

