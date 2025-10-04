Aunque no estuvo vinculado personalmente con el “Carnicero de Plainfield”, el nombre del fotógrafo Weegee es mencionado en “Monster: The Ed Gein Story” por Adeline Watkins cuando se reunía con Ed Gein. ¿Por qué? Pues le fascinaba su trabajo y cómo retrataba la brutalidad y la crudeza de los crímenes urbanos en sus fotografías. Como se recuerda, uno de los temas de conversación de la pareja era sobre los hechos sangrientos que ocurrían en aquella época. Debido a ello, te doy a conocer quién es este individuo en la vida real.

Ed Gein en una imagen del archivo del documental "Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUIÉN FUE EL FOTÓGRAFO WEEGEE EN LA VIDA REAL?

Weegee era un fotógrafo y fotoperiodista al que le gustaba documentar casos policiales impactantes. Se caracterizaba por sus crudas fotografías callejeras en blanco y negro sobre crímenes ocurrido en la ciudad de Nueva York. Su verdadero nombre es Ascher Fellig, nació el 12 de junio de 1899 y murió el 26 de diciembre de 1968.

En las décadas de 1930 y 1940, trabajó en el Lower East Side de Manhattan como fotógrafo de prensa; su especialidad, los temas policiales. Pero su trabajo no solamente se quedó en capturar con su cámara los hechos sangrientos, también publicó libros de fotografía, además de realizar cortometrajes y posteriormente colaboró con directores como Jack Donohue y Stanley Kubrick.

Vale precisar que en 1938, Fellig se convirtió en el único fotógrafo independiente de periódicos de Nueva York con permiso para tener una radio portátil de onda corta de banda policial, publica Wikipedia.

En 1943, cinco de sus fotografías fueron adquiridas por el Museo de Arte Moderno, las cuales se incluyeron en su exposición “Fotografía de Acción”. Posteriormente, participó en otras muestras fotográficas y dio una conferencia en la New School for Social Research. También realizó trabajos publicitarios y para revistas como Life y Vogue.

El fotógrafo Weegee fue un personaje reconocido desde la década de 1930 (Foto: CC by 4.0 International)

Si hablamos de su aporte en la industria cinematográfica, debemos hacer mención que la estética de Weegee sentó las bases de la película de Hellinger, “The Naked City” en 1948. Asimismo, fue fotógrafo acreditado para la película de Stanley Kubrick de 1964, “Dr. Strangelove o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar la bomba”.

En la década de los 60, viajó por Europa para fotografiar desnudos; es más, en Londres conoció y se hizo amigo del pornógrafo Harrison Marks y de la modelo Pamela Green, a quien retrató.

Debido a su trabajo, Weegee dejó un gran legado gracias a sus impactantes imágenes de escenas policiales y eventos nocturnos en Nueva York en las décadas de 1930 y 1940. Su estilo documental y crudo lo convirtió en un referente del fotoperiodismo de sucesos.

