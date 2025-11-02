Tras conquistar a la audiencia mexicana gracias a su emisión vía el canal de Las Estrellas, la telenovela “Monteverde” llega a las pantallas de Univision este lunes 3 de noviembre del 2025 a las 10 p.m. (ET). Así, la producción promete conquistar al público estadounidense con su historia de amor, secretos y segundas oportunidades. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos sus actores y personajes? Pues, si la respuesta es positiva, presta atención a su guía del elenco.

Vale precisar que la ficción se basa en la serie chilena “Isla Paraíso” (2018) y narra la historia de una mujer fuerte, inteligente y de gran corazón que se ve obligada a huir junto a su hijo tras ser acusada injustamente de fraude por su esposo corrupto.

De esta forma, buscando proteger a su familia, nuestra protagonista acude a su hermana gemela, quien es monja, y juntas toman una decisión desesperada: intercambiar identidades.

Es así como ella llega al pueblo de Monteverde, un lugar apartado y peculiar donde casi todos los habitantes son hombres.

Antes de continuar, mira el avance de la telenovela de Univision:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MONTEVERDE”?

1. África Zavala como Carolina Robles / Hermana Celeste

Para saber quién es quién en "Monteverde“, debemos empezar con la dupla protagonista: Carolina y Celeste. Ellas son hermanas gemelas con personalidades radicalmente diferentes que se ven obligadas a intercambiar identidades.

La actriz que interpreta a estos dos personajes es África Zavala, reconocida por su trabajo previo en "Código postal“, ”Peregrina“, ”Amorcito corazón" y "Cuidado con el ángel“.

2. Gabriel Soto como Óscar León

Óscar León, por su parte, es el protagonista masculino de la historia. Él es un hombre noble, trabajador y adinerado que ha desarrollado una profunda desconfianza hacia las mujeres.

Este importante rol es asumido por Gabriel Soto, estrella a quien también hemos visto en producciones como "La fuerza del destino“, ”Mujer de madera“, ”Un refugio para el amor" y "Sortilegio“.

3. Alejandro Ibarra como el Padre Gabriel Farías

Por otro lado, el Padre Gabriel Farías es el sacerdote que—junto con la hermana Celeste—lidera un proyecto para repoblar Monteverde.

El actor que se pone en la piel del personaje es Alejandro Ibarra, famoso por "Zacatillo, un lugar en tu corazón“, ”La tempestad" y "Atrévete a soñar“, entre otros proyectos.

4. Cynthia Klitbo como Gloria Domínguez

Cynthia Klitbo, artista recordada por su participación en "La dueña“, ”De que te quiero, te quiero“, ”La casa en la playa" y "Teresa“, ahora le da vida a Gloria Domínguez en ”Monteverde“.

5. Ana Patricia Rojo como Eva

Eva es la exesposa de Óscar. Ella lo abandonó cuando el hijo de ambos era pequeño, razón por la que el hombre le empezó a tener mucha rabia a las mujeres.

Este papel está a cargo de Ana Patricia Rojo. Ella también es parte de los elencos de "Veneno para las hadas“, ”Esmeralda“, ”María Emilia, querida" y "Vivo por Elena“.

Otros actores y personajes de " Monteverde “:

6. Arturo Carmona como Néstor Serrano

7. Óscar Bonfiglio como Manuel Toro

8. Mario Morán como Franco León

9. Fernanda Urdapilleta como Lucía Cohen

10. Aldo Guerra como Juan David Farías

11. Ana Karen Parra como Angelina Salazar

12. Ara Saldivar como Rosalía Gallegos

13. Manuel Riguezza como Lucas Bandini

14. Ximena Martínez como Juana “Juanita” Ortega

15. Christian Ramos como Hugo Toro

16. Claudia Acosta como Doris

17. Archie Balardi como Cárcamo

18. Paulette Hernandez como Julieta Torres

19. María Alicia Delgado como la madre Gustava Río Seco

20. Rodrigo Álvarez como Moisés León

21. Mateo Juniel García como Andrés Rojas Robles

22. Fernanda Bernal como Paulina

23. Marcela Guzmán como Trinidad

24. Marcelo Córdoba como Carlos Rojas

