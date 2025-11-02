Tras conquistar a la audiencia mexicana gracias a su emisión vía el canal de Las Estrellas, la telenovela “Monteverde” llega a las pantallas de Univision este lunes 3 de noviembre del 2025 a las 10 p.m. (ET). Así, la producción promete conquistar al público estadounidense con su historia de amor, secretos y segundas oportunidades. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos sus actores y personajes? Pues, si la respuesta es positiva, presta atención a su guía del elenco.
Vale precisar que la ficción se basa en la serie chilena “Isla Paraíso” (2018) y narra la historia de una mujer fuerte, inteligente y de gran corazón que se ve obligada a huir junto a su hijo tras ser acusada injustamente de fraude por su esposo corrupto.
De esta forma, buscando proteger a su familia, nuestra protagonista acude a su hermana gemela, quien es monja, y juntas toman una decisión desesperada: intercambiar identidades.
Es así como ella llega al pueblo de Monteverde, un lugar apartado y peculiar donde casi todos los habitantes son hombres.
Antes de continuar, mira el avance de la telenovela de Univision:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MONTEVERDE”?
1. África Zavala como Carolina Robles / Hermana Celeste
Para saber quién es quién en "Monteverde“, debemos empezar con la dupla protagonista: Carolina y Celeste. Ellas son hermanas gemelas con personalidades radicalmente diferentes que se ven obligadas a intercambiar identidades.
La actriz que interpreta a estos dos personajes es África Zavala, reconocida por su trabajo previo en "Código postal“, ”Peregrina“, ”Amorcito corazón" y "Cuidado con el ángel“.
2. Gabriel Soto como Óscar León
Óscar León, por su parte, es el protagonista masculino de la historia. Él es un hombre noble, trabajador y adinerado que ha desarrollado una profunda desconfianza hacia las mujeres.
Este importante rol es asumido por Gabriel Soto, estrella a quien también hemos visto en producciones como "La fuerza del destino“, ”Mujer de madera“, ”Un refugio para el amor" y "Sortilegio“.
3. Alejandro Ibarra como el Padre Gabriel Farías
Por otro lado, el Padre Gabriel Farías es el sacerdote que—junto con la hermana Celeste—lidera un proyecto para repoblar Monteverde.
El actor que se pone en la piel del personaje es Alejandro Ibarra, famoso por "Zacatillo, un lugar en tu corazón“, ”La tempestad" y "Atrévete a soñar“, entre otros proyectos.
4. Cynthia Klitbo como Gloria Domínguez
Cynthia Klitbo, artista recordada por su participación en "La dueña“, ”De que te quiero, te quiero“, ”La casa en la playa" y "Teresa“, ahora le da vida a Gloria Domínguez en ”Monteverde“.
5. Ana Patricia Rojo como Eva
Eva es la exesposa de Óscar. Ella lo abandonó cuando el hijo de ambos era pequeño, razón por la que el hombre le empezó a tener mucha rabia a las mujeres.
Este papel está a cargo de Ana Patricia Rojo. Ella también es parte de los elencos de "Veneno para las hadas“, ”Esmeralda“, ”María Emilia, querida" y "Vivo por Elena“.
Otros actores y personajes de "Monteverde“:
- 6. Arturo Carmona como Néstor Serrano
- 7. Óscar Bonfiglio como Manuel Toro
- 8. Mario Morán como Franco León
- 9. Fernanda Urdapilleta como Lucía Cohen
- 10. Aldo Guerra como Juan David Farías
- 11. Ana Karen Parra como Angelina Salazar
- 12. Ara Saldivar como Rosalía Gallegos
- 13. Manuel Riguezza como Lucas Bandini
- 14. Ximena Martínez como Juana “Juanita” Ortega
- 15. Christian Ramos como Hugo Toro
- 16. Claudia Acosta como Doris
- 17. Archie Balardi como Cárcamo
- 18. Paulette Hernandez como Julieta Torres
- 19. María Alicia Delgado como la madre Gustava Río Seco
- 20. Rodrigo Álvarez como Moisés León
- 21. Mateo Juniel García como Andrés Rojas Robles
- 22. Fernanda Bernal como Paulina
- 23. Marcela Guzmán como Trinidad
- 24. Marcelo Córdoba como Carlos Rojas
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí