A pesar del error que cometió en el pasado, Elena (Giulia Michelini) está decidida a recuperar el prestigio de la familia Dionisi y ganar el Campeonato Italiano de GT en “Motorvalley”, serie italiana de Netflix. Para lograrlo, reúne al expiloto legendario Arturo Benini (Luca Argentero) y a una joven rebelde llamada Blue Venturi (Caterina Forza). El problema es que Elena no cuenta con el respaldo de su hermano y tampoco con el dinero necesario para financiar la participación de su equipo. ¿Qué estará dispuesta a hacer por complir el sueño de su padre? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
Este drama cuenta con la dirección de Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa y Lyda Patitucci, un guion escrito por Francesca Manieri, Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero y Erika Z. Galli, y la producción de Matteo Rovere para Groenlandia Production (empresa del grupo Banijay).
“Motorvalley”, que tiene seis episodios, cuenta con un elenco conformado por Luca Argentero, Giulia Michelini, Caterina Forza, Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Ivano Chinali, Giuseppe Spata, Giancarlo Previat, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder, Andrea Montovoli, Simone Tonoli y Alberto Naska.
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MOTORVALLEY”
1. Luca Argentero como Arturo Benini
Luca Argentero, quien ha participado en películas como “No basta una vida”, “Diverso da chi?”, “Eat Pray Love” y “Oi vita mia”, asume el papel de Arturo Benini, un expiloto de carreras que abandonó todo tras la muerte de su mejor amigo. Debe volver al mundo de la velocidad para ayudar a pagar la deuda de su padre.
2. Giulia Michelini como Elena Dionisi
Giulia Michelini, actriz italiana conocida por interpretar a Rosy Abate en la serie “Squadra antimafia - Palermo oggi” y por películas como “Allacciate le cinture”, “Febbre da fieno”, “La ragazza del lago”, “Paolo Borsellino” y “Ricordati di me”, da vida a Elena Dionisi, quien intenta reivindicarse tras un error que le costó un campeonato al equipo de su padre.
3. Caterina Forza como Blu Venturi
Caterina Forza, que anteriormente apareció en producciones como “3/19” y “Prisma”, es la encargada de interpretar a Blu Venturi, una joven rebelde que terminó en prisión por un error. Tiene talento para las carreras, pero necesita una buena guía, no obstante, no parece dispuesta a aceptar la mentoría del hombre que considera responsable de la muerte de su padre.
4. Giovanna Mezzogiorno como Arianna
Giovanna Mezzogiorno, que apareció en “La ventana de enfrente”, “Virginia, la monja de Monza”, “El amor en los tiempos del cólera”, “Vincere”, “La prima linea”, “Mentre dormi”, “La ternura”, “Tornare” y “Yo recuerdo la Plaza Fontana”, asume el rol de Arianna en “Motorvalley”. Se trata de la madre de Blue que abandonó a su hija y regresa cuando la joven empieza a tener éxito. Además, esconde un secreto.
5. Giuseppe Spata como Guilio Dionisi
Giuseppe Spata, que fue parte de las series “Come fai sbagli”, “La mafia uccide solo d’estate”, “La vida prometida”, “The Art of Joy”, “Fiori sopra l’inferno: I casi di Teresa Battaglia” y “Ninfa dormiente: I casi di Teresa Battaglia”, da vida a Guilio Dionisi, el hermano de Elena que se quedó con el negocio familiar tras la muerte de su padre.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Motorvalley”:
- Davide Donin como Ahmed
- Ivano Chinali como
- Giancarlo Previati
- Diego Ribon
- Stefano Abbati
- Leonardo Bianconi
- Simonetta Solder
- Andrea Montovoli
- Simone Tonoli
- Alberto Naska
- Andrea Montovoli como Filippo
- Daniele Balconi
- Andrei Nova
- Alessandro Cucca
- Rocío Luz
- Luca Ferrini
- Niko Razzetti
- Stefano Pelloni
¿DE QUÉ TRATA “MOTORVALLEY”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) y Blu (Caterina Forza) han perdido casi todo en sus vidas, pero una cosa aún los impulsa: su amor por los autos y la adrenalina. Elena, heredera de la familia Dionisi y dueña de un famoso equipo de carreras, debe recuperar su papel en el negocio familiar, ahora en manos de su hermano. Contrata a Blu, una joven impulsiva con una atracción fatal por la velocidad, y a Arturo, expiloto legendario que se retiró después de un trágico accidente, para entrenarla.
Cada uno de ellos tiene una razón para correr más rápido que los demás. ‘Motorvalley’ cuenta la historia de su viaje a través de una de las competiciones de carreras más emocionantes: el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), donde los autos y las carreras no son solo una pasión compartida, sino una cuestión de vida o muerte.”
¿CÓMO VER “MOTORVALLEY”?
“Motorvalley” se estrenó el martes 10 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
